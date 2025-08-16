Βίαια επεισόδια ξέσπασαν για άλλη μια νύχτα στο Βελιγράδι, όταν αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκρούστηκαν με υποστηρικτές του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και ακολούθησε επέμβαση των δυνάμεων της αστυνομίας.

🇷🇸🚨 BREAKING: Massive anti-government protests in Belgrade tonight! For several months now, Aleksandar Vučić’s regime has been refusing the protesters’ main demand – to call new elections. pic.twitter.com/9h43qOgQfe — Global Dissident (@GlobalDiss) August 15, 2025

🇷🇸🚨 BREAKING: Belgrade looks like a War Zone! Police are charging at protesters with armored vehicles — loud explosions can be heard in Serbian capital. pic.twitter.com/n9ldbqZ7Y3 — Global Dissident (@GlobalDiss) August 15, 2025

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν συχνά τη Σερβία μετά την κατάρρευση γείσου οροφής σιδηροδρομικού σταθμού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, την 1η Νοεμβρίου 2024 στο Νόβι Σαντ, συμβάν που αποδόθηκε κατά κύριο λόγο στην ενδημική διαφθορά.

SERBIA ON FIRE Serbia is burning and is on the brink of civil war. Hand grenades have been spotted on the streets of Belgrade. pic.twitter.com/iM8aa9ofR6 — 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗻🏴🔻 (@Criter10n) August 14, 2025

Η κατάσταση κλιμακώθηκε αυτήν την εβδομάδα, όταν υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος – ορισμένοι εκ των οποίων ήταν κουκουλοφόροι – επιτέθηκαν στους διαδηλωτές. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την κλιμάκωση.

Την Πέμπτη, διαδηλωτές εξαπέλυσαν επίθεση σε γραφεία του SNS στην πόλη Νόβι Σαντ της βόρειας Σερβίας. Έσπασαν τα τζάμια των γραφείων, πέταξαν έξω έπιπλα και άλλα αντικείμενα, ενώ έριξαν αυγά και μπογιές στην είσοδο. «Έχει τελειώσει», φώναζαν εν χορώ οι διαδηλωτές, αναφερόμενοι στην 13χρονη διακυβέρνηση από τον πρόεδρο Βούτσιτς.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις.

Εδώ και μήνες, διαδηλωτές ζητούν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, τις οποίες ο πρόεδρος Βούτσιτς αρνείται καταγγέλλοντας συνωμοσία ξένων δυνάμεων για την ανατροπή της κυβέρνησης.