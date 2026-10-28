Η Σερβία τέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για τρομοκρατική απειλή, μετά την επίθεση που σημειώθηκε έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στο Βελιγράδι, με στόχο αστυνομικό που φρουρούσε το κτίριο.

Ο δράστης επιτέθηκε στον αστυνομικό με δύο μαχαίρια, ενώ ο φρουρός αντέδρασε κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ο ίδιος υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο πρόσωπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:15 της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, ο επιτιθέμενος κινήθηκε εναντίον μέλους της σερβικής Χωροφυλακής κρατώντας δύο μαχαίρια και φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».

Οι σερβικές Αρχές ανέφεραν ότι ο αστυνομικός χρησιμοποίησε το όπλο του σε αυτοάμυνα.

Ελαφρά τραυματισμένος ο αστυνομικός

Ο φρουρός τραυματίστηκε στο πρόσωπο, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με το σερβικό μέσο Telegraf, ο Ίβιτσα Ντάτσιτς και ο διευθυντής της αστυνομίας Ντράγκαν Βασίλιεβιτς τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι ο αστυνομικός αναμένεται να λάβει εξιτήριο μέσα στην ημέρα.

Ανήλικος φέρεται να ήταν ο δράστης

Οι σερβικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο δράστης ήταν ανήλικος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιήσει πλήρη στοιχεία για την ταυτότητά του.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντάτσιτς, υπάρχουν ενδείξεις ότι καταγόταν από την πόλη Σάμπατς, στη δυτική Σερβία.

Η διαδικασία ταυτοποίησής του συνεχίζεται, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης αλλά και ενδεχόμενες διασυνδέσεις του.

Ο Ίβιτσα Ντάτσιτς υποστήριξε ακόμη ότι ο δράστης είχε ήδη απασχολήσει τις υπηρεσίες ασφαλείας και ότι ήταν υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους.

Όπως ανέφερε, στον λογαριασμό του στο Instagram υπήρχαν αναρτήσεις με τη μαύρη σημαία και σύμβολα της τζιχαντιστικής οργάνωσης. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν ισχυρισμούς του Σέρβου υπουργού, καθώς η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού η χώρα

Μετά την επίθεση, ο Ντάτσιτς χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια και ανακοίνωσε ότι ενεργοποιείται το ανώτατο, «κόκκινο» επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Σερβία.

Η απόφαση συνεπάγεται ενισχυμένη παρουσία της αστυνομίας και αυξημένους ελέγχους σε κρίσιμες υποδομές, σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και χώρους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός πολιτών.

Η επίθεση του 2024 στην ίδια πρεσβεία

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ισραηλινή πρεσβεία στο Βελιγράδι γίνεται στόχος επίθεσης.

Στις 29 Ιουνίου 2024, ένας άνδρας είχε επιτεθεί με βαλλίστρα σε αστυνομικό που φρουρούσε το κτίριο, τραυματίζοντάς τον στον λαιμό.

Ο αστυνομικός είχε ανταποδώσει τα πυρά, σκοτώνοντας τον δράστη, ενώ στη συνέχεια χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Και εκείνο το περιστατικό είχε χαρακτηριστεί τρομοκρατική ενέργεια από τις σερβικές Αρχές και είχε οδηγήσει στην εφαρμογή αυξημένων μέτρων ασφαλείας στη χώρα.