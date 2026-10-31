Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Κεντρικης Τράπεζας της Σερβίας προχώρησε στην άμεση ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ALTA Banka a.d. Beograd. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν έκτακτων ελέγχων με στόχο την προστασία των καταθετών και τη διασφάλιση της σταθερότητας του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, «η ριζική αυτή απόφαση υπαγορεύτηκε από τη ραγδαία επιδείνωση της ρευστότητας του ιδρύματος, η οποία έθετε σε άμεσο κίνδυνο την ικανότητά του να εκπληρώνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις του».

Του κλεισίματος της τράπεζας είχαν προηγηθεί καταγγελίες της «Φοιτητικής Λίστας» για επείγουσες μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Ρωσία.

Μετά την ανάκληση της άδειας, η τράπεζα τίθεται σε καθεστώς πτώχευσης υπό τη διαχείριση του Οργανισμού Ασφάλισης Καταθέσεων (AOD), ενεργοποιώντας παράλληλα τον νόμιμο μηχανισμό προστασίας των πελατών. Όλες οι καταθέσεις φυσικών προσώπων, επιχειρηματιών, καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πλήρως ασφαλισμένες μέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ (ή το ισόποσο σε δηνάρια) ανά καταθέτη. Οι πελάτες με καταθέσεις που υπερβαίνουν αυτό το όριο θα διεκδικήσουν τα χρήματά τους μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης της τραπεζικής περιουσίας.

Η ALTA Banka εμφανίστηκε στην εγχώρια χρηματοπιστωτική αγορά το 2020 και μέσα σε ελάχιστα χρόνια κατέγραψε μια εντυπωσιακή και ασυνήθιστη για τα δεδομένα της αγοράς ανάπτυξη. Η κυβέρνηση της ανέθεσε τεράστιας αξίας κρατικές δουλειές, όπως η διαχείριση των εισπράξεων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και η λειτουργία των γκισέ πληρωμών προστίμων σε αστυνομικά τμήματα.

Η τράπεζα κατείχε μερίδιο αγοράς περίπου 2,77% έως 2,9% επί του συνόλου του σερβικού τραπεζικού τομέα, με ενεργητικό 1,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ALTA Banka μέσα σε τέσσερα χρόνια υπερτριπλασίασε το μέγεθός της, παρουσιάζοντας αύξηση ενεργητικού κατά 252%. Το 2025 σημείωσε εκρηκτική άνοδο στις καταθέσεις, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε ρυθμό αύξησης καταθετικού χαρτοφυλακίου στη Σερβία.

Η τράπεζα βρίσκονταν επίμονα στο στόχαστρο της σερβικής αντιπολίτευσης, ερευνητικών δημοσιογράφων, αλλά και διεθνών αναφορών, λόγω των εξαιρετικά στενών σχέσεων του ιδιοκτήτη Ντάβορ Μάτσουρα με το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS). Δημοσιογραφικές έρευνες (περιοδικό Radar) συνέδεσαν την τράπεζα με άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του πρώην προέδρου της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και συγκεκριμένα του αδελφού του, Αντρέι Βούτσιτς.

Παράλληλα, στα μέσα Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζο Γουίλσον ζήτησε από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την επιβολή κυρώσεων κατά του Ντάβορ Μάτσουρα, με το αιτιολογικό ότι «χρησιμοποιεί δημόσιους πόρους για προσωπικό πλουτισμό και για τη στήριξη του καθεστώτος Βούτσιτς».