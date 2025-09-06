Χιλιάδες διαδηλωτές απαίτησαν εκ νέου χθες Παρασκευή 5/9, να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές στη Σερβία, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στη Νόβι Σαντ (βόρεια), η οποία ωστόσο διαλύθηκε με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Riots broke out in Novi Sad as the opposition clashed with police At least 11 police officers were injured during protests in Serbia’s second-largest city.#Novi_Sad #Serbia #Protest #Riot pic.twitter.com/Gz3sVtAuew pic.twitter.com/zZEq9M9gNfhttps://t.co/gccxWsL1Kw — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 6, 2025

Η διαδήλωση αντιπάλων του αυταρχικού προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς εγγράφεται σε σειρά μαζικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα μετά τη φονική κατάρρευση αετώματος από μπετόν στον σιδηροδρομικό σταθμό της Νόβι Σαντ, όταν έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι, τον Νοέμβριο του 2024.

🚨 RIOTS ERUPT IN NOVI SAD AS OPPOSITION CLASH WITH POLICE 11 officers injured during protests in Serbia’s second-largest city, according to President #Vucic.#Novi_Sad #Serbia #Protest pic.twitter.com/whCuBbmfDN — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) September 5, 2025

Καταγγέλλοντας την ενδημική διαφθορά, οι συμμετέχοντες στο κίνημα διαμαρτυρίας που συνεχίζεται απαιτούν να διενεργηθεί διαφανής έρευνα και να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Οι διαδηλώσεις αρχικά ήταν ειρηνικές, στην πορεία όμως ξέσπασαν επεισόδια, εξαιτίας, σύμφωνα με τους αντιπάλους της κυβέρνησης του προέδρου Βούτσιτς, της σκληρής καταστολής της αστυνομίας και των αντιδιαδηλώσεων οπαδών του κυβερνώντος κόμματος.