Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ επιβεβαίωσε την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης κοντά στη διπλωματική αποστολή της χώρας στο Βελιγράδι, διευκρινίζοντας ότι κανένα μέλος του προσωπικού δεν τραυματίστηκε.

«Ο δράστης εξουδετερώθηκε από την τοπική αστυνομία και κανένα μέλος του προσωπικού της πρεσβείας δεν τραυματίστηκε. Η πρεσβεία ήταν κλειστή εκείνη την ώρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το χρονικό της επίθεσης με μαχαίρια

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, τοπική ώρα, όταν ένας άγνωστος κινήθηκε απειλητικά κρατώντας δύο μαχαίρια εναντίον μέλους της σερβικής Χωροφυλακής που φρουρούσε το κτίριο.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών της Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, ο δράστης ήταν ανήλικος του οποίου η ταυτότητα δεν είχε εξακριβωθεί αρχικά. Κατά την έφοδό του φώναζε ισλαμιστικά συνθήματα («Αλλάχου Άκμπαρ») και επιτέθηκε στον φρουρό. Ο αστυνομικός, ενεργώντας σε καθεστώς νόμιμης αυτοάμυνας, πυροβόλησε και σκότωσε τον επιτιθέμενο, αποκομίζοντας ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Σύμφωνα με το σερβικό μέσο Telegraf, ο Ίβιτσα Ντάτσιτς και ο διευθυντής της αστυνομίας Ντράγκαν Βασίλιεβιτς τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο Σέρβος υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι ο αστυνομικός αναμένεται να λάβει εξιτήριο μέσα στην ημέρα.

Στο κόκκινο τα μέτρα ασφαλείας

Οι σερβικές αρχές κατέταξαν άμεσα το συμβάν ως τρομοκρατική ενέργεια, ανεβάζοντας το επίπεδο συναγερμού στο ανώτατο στάδιο και αυξάνοντας δραστικά τις περιπολίες σε κρίσιμες υποδομές και σημεία υψηλού ενδιαφέροντος σε όλη την επικράτεια.

Παράλληλα, ο Ίβιτσα Ντάτσιτς γνωστοποίησε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας είχαν ήδη υπό επιτήρηση τον νεαρό, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι υποστήριζε το Ισλαμικό Κράτος, έχοντας μάλιστα αναρτήσει τη σημαία της τρομοκρατικής οργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το προηγούμενο χτύπημα στην ίδια πρεσβεία

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν στη συγκεκριμένη διπλωματική εγκατάσταση. Στις 29 Ιουνίου του 2024, ένας άλλος άνδρας είχε τραυματίσει με βαλλίστρα τον Σέρβο αστυνομικό που εκτελούσε υπηρεσία φρούρησης στο σημείο, καταλήγοντας και εκείνος νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.