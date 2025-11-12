Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η Ντιάνα Χρκα, μητέρα ενός από τα θύματα της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ, συνεχίζει για 11η ημέρα την απεργία πείνας μπροστά από το σερβικό κοινοβούλιο, απαιτώντας να αποδοθούν ευθύνες για την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, την 1η Νοεμβρίου 2024, που στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους και τον γιο της.

Σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης, η υγεία της έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Παρουσιάζει έντονη εξάντληση και δυσκολεύεται να σταθεί όρθια, ενώ σήμερα χρειάστηκε να κληθεί ασθενοφόρο. Γιατρός των επειγόντων την εξέτασε, χωρίς ωστόσο να προβεί σε δηλώσεις. Παρά τις εκκλήσεις, η Χρκα αρνήθηκε τη μεταφορά της σε νοσοκομείο και επέλεξε να παραμείνει στη σκηνή διαμαρτυρίας που έχει στηθεί έξω από τη Βουλή.

Η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει: «Θέλω να μάθω ποιος σκότωσε τον γιο μου και τους άλλους 15 ανθρώπους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει». Η απεργία πείνας της έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα στη Σερβία, προκαλώντας συγκίνηση και κύμα συμπαράστασης από πολίτες και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της στις αρχές της εβδομάδας, καλώντας την να σταματήσει την απεργία πείνας «προτού προκληθούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία της». Παρά τις εκκλήσεις, η Χρκα δεν υποχωρεί, υποστηρίζοντας ότι «χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη».

Με πληροφορίες από: rts.rs