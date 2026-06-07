Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες στο Κόσοβο, με την ελπίδα να βρεθεί μια οριστική διέξοδος από την πολιτική κρίση που ταλανίζει τη Σερβία, εδώ και περίπου ενάμισι χρόνο.

Μέχρι στιγμής, η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και χωρίς να έχουν καταγραφεί ιδιαίτερα προβλήματα στα εκλογικά τμήματα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, η προσέλευση των ψηφοφόρων μέχρι τη 1:00 μ.μ. ανήλθε στο 15,1% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Σημειώνεται ότι στο Κόσοβο δικαίωμα ψήφου έχουν συνολικά 2.092.174 πολίτες. Η Βουλή απαρτίζεται συνολικά από 120 βουλευτές, εκ των οποίων οι 20 προέρχονται υποχρεωτικά από τις εθνικές μειονότητες, με τις 10 από αυτές τις έδρες να ανήκουν αποκλειστικά στη σερβική εθνική κοινότητα.

Το φαβορί Άλμπιν Κούρτι

Οι τρεις βασικοί πυλώνες που αναμετρώνται για την εξουσία είναι το κίνημα «Αυτοδιάθεση» (VV) υπό την ηγεσία του Άλμπιν Κούρτι, η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK) και το Δημοκρατικό Κόμμα (PDK).

Το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του Άλμπιν Κούρτι θεωρείται το απόλυτο φαβορί για τη νίκη, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ένα αρκετά υψηλό ποσοστό. Ωστόσο, στην πολιτική πραγματικότητα του Κοσόβου, η πρωτιά δεν εγγυάται αυτόματα και τη σταθερότητα.

Υπενθυμίζεται ότι στις προηγούμενες εκλογές, το κόμμα του Κούρτι είχε συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό ποσοστό που ξεπερνούσε το 51%, εξασφαλίζοντας άνετη πλειοψηφία. Παρ’ όλα αυτά, η αδυναμία επίτευξης ευρείας συναίνεσης κατά τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας οδήγησε σε αδιέξοδο και στη διάλυση της Βουλής.

Το βαρύ τίμημα στην οικονομία και το «πάγωμα» του διαλόγου

Η παρατεταμένη κυβερνητική αστάθεια έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στην οικονομία της χώρας. Ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 7,5% τον Απρίλιο του 2026, την ώρα που η πλήρης απουσία ξένων επενδύσεων και η αδυναμία άντλησης κρίσιμων ευρωπαϊκών πόρων (λόγω της θεσμικής παράλυσης) εντείνουν τόσο τα κοινωνικά προβλήματα, όσο και τη φτώχεια.

Παράλληλα, η κρίση λειτουργεί ως τροχοπέδη και στο διπλωματικό πεδίο, παγώνοντας τις συνομιλίες για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενόψει της σημερινής ψηφοφορίας, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι απηύθυναν αυστηρή έκκληση προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς του Κοσόβου να επιδείξουν την απαραίτητη υπευθυνότητα, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η ομαλή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

Στις περιοχές εκείνες του Κοσόβου όπου κυριαρχεί έντονα το σερβικό στοιχείο, τα πράγματα φαίνεται να είναι ξεκάθαρα όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η «Σερβική Λίστα», η οποία υποστηρίζεται από το Βελιγράδι, αναμένεται να σαρώσει τα ποσοστά και να καταλάβει τη μερίδα του λέοντος από τις 10 έδρες που προορίζονται για τη σερβική μειονότητα στη νέα Βουλή.