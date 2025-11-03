Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Η Ντιάνα (Dijana) Χρκά — μητέρα του Στέφαν Χρκά, ενός εκ των 16 θυμάτων της κατάρρευσης του στεγάστρου του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ, ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά στο κτίριο του σερβικού κοινοβουλίου, απαιτώντας δικαιοσύνη και απαντήσεις για το ποιοι ευθύνονται.

Η κίνηση της τροφοδότησε νέες μαζικές διαδηλώσεις και οξυμένες συγκρούσεις ανάμεσα σε αντιπολιτευόμενους διαδηλωτές και υποστηρικτές του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς· με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν διαχωρίζοντας τα δύο μπλοκ και αποτρέποντας ευρύτερη έκρηξη βίας.

Η απεργία πείνας ανακοινώθηκε δημόσια χθες Σάββατο 2/11, ημέρα της επετείου της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ, όταν χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τα 16 θύματα και να απαιτήσουν λογοδοσία.

Η Χρκά δήλωσε ότι θα «αγωνιστεί μέχρι τέλους» μέχρι να μάθει ποιος ευθύνεται για το θάνατο του γιου της.

Κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, η αστυνομία ανέπτυξε ισχυρές δυνάμεις για να διαχωρίσει τις δύο πλευρές, ενώ λίγο πριν την επέμβαση σημειώθηκαν πετροβολισμοί, ρίψη βεγγαλικών και συγκρούσεις. Οι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές.

Η ύπαρξη ενός μόνιμου «καταυλισμού» υποστηρικτών του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στο κοινοβούλιο (που λειτουργεί ως φυσικό εμπόδιο) αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων — ιδίως όταν διαδηλωτές προσπαθούν να προσεγγίσουν το κοινοβούλιο για συμβολικές ενέργειες όπως η απεργία πείνας της Χρκά.

Η πρόσφατη χρήση πυροτεχνημάτων και πετρών από άτομα που κινούνται από την πλευρά των υποστηρικτών του προέδρου εναντίον των διαδηλωτών έχει ήδη προκαλέσει ήδη μεγάλη ένταση με απρόβλεπτες εξελίξεις.

Η κατάρρευση του στεγάστρου στο Νόβι Σαντ στις 1/11/2024 που σκότωσε 16 ανθρώπους έχει γίνει σύμβολο της συστημικής διαφθοράς, της κακοτεχνίας σε δημόσια έργα και της ανεπαρκούς επίβλεψης.

Παρά τις ποινικές διώξεις κατά μηχανικών και αξιωματούχων, πολλοί πολίτες θεωρούν ότι δεν υπάρχει πραγματική λογοδοσία. Η Χρκά και άλλες οικογένειες των θυμάτων δηλώνουν ότι οι υποσχέσεις για δικαιοσύνη έμειναν ανεκπλήρωτες.

Η κυβέρνηση υποβαθμίζει τον κίνδυνο πολιτικής αποσταθεροποίησης, ενώ κάποιες δηλώσεις ανώτερων αξιωματούχων έχουν επικεντρωθεί σε εκκλήσεις για ηρεμία και σε αναφορές ότι οι δικαστικές διαδικασίες είναι σε εξέλιξη.

Οι διαδηλωτές και πολλοί ανεξάρτητοι παρατηρητές αμφισβητούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και θεωρούν ότι η πολιτική πίεση αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί η συγκάλυψη των ευθυνών.

Η συμμετοχή νεολαίας, φοιτητών και ακαδημαϊκών προσδίδει στις κινητοποιήσεις ένα μακροπρόθεσμο χαρακτήρα: πολλοί δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις δράσεις μέχρι να υπάρξει διαφάνεια και τιμωρία των υπευθύνων.

Με πληροφορίες από: The Guardian