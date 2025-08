Σε εκτεταμένες συλλήψεις προχώρησε η σερβική αστυνομία για την υπόθεση που αφορά την τραγωδία στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ όταν σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι από την πτώση του γείσου, την 1η Νοεμβρίου του 2024.

Συνελήφθησαν μέχρι στιγμής έξι άτομα μεταξύ των οποίων είναι και Τόμιλσαβ Μομίροβιτς υπουργός Κατασκευών και Υποδομών την περίοδο 2020-2022. Ο Μομίροβιτς συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για το εξωτερικό, μεταδίδουν τα σερβικά ΜΜΕ. Η αστυνομία προσπάθησε να συλλάβει ακόμη έναν πρώην υπουργό, τον Γκόραν Βέσιτς αλλά δε βρισκόταν στην οικία του. Σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Βέσιτς μεταφέρθηκε χθες βράδυ εσπευσμένα σε νοσοκομείο και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Ο Γκόραν Βέσιτς κατείχε το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Κατασκευών και Υποδομών από το 2022 μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου του 2024 όταν παραιτήθηκε λόγω τη τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό. Συνελήφθησαν επίσης η υφυπουργός του ίδιου υπουργείου όπως και στελέχη εταιριών που μπλέκονται στην ανακατασκευή- ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού.

Σημειώνεται ότι η τραγωδία σημειώθηκε τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής του σταθμού.

