Είκοσι ημέρες μετά τον εντοπισμό κομμένων κεφαλιών χοίρων που είχαν τοποθετηθεί σε πολλά τζάμια της περιοχής του Παρισιού, η αστυνομία της Σερβίας συνέλαβε 11 άτομα για τα οποία υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι σχετίζονται με την υπόθεση αυτή,

Αυτό μετέδωσε σήμερα (29/9) ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFM.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, τα άτομα αυτά κατηγορούνται ότι έλαβαν μέρος σε πολλές πράξεις «πρόκλησης μίσους και βίας» στη Γαλλία και στη Γερμανία.

Ειδικότερα εκτός από την τοποθέτηση των κεφαλιών των χοίρων, που στόχο είχαν τις μουσουλμανικές κοινότητες, κατηγορούνται ότι έλαβαν μέρος και σε αντισημιτικές ενέργειες, πετώντας πράσινες μπογιές στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος, σε πολλές συναγωγές και σε ένα εβραϊκό εστιατόριο του Παρισιού.

Επικεφαλής των 11 ατόμων είναι ένας σέρβος πολίτης ο οποίος δεν συνελήφθη και διαφεύγει.

Το άτομο αυτό θεωρείται πως έδρασε υπό την καθοδήγηση των μυστικών υπηρεσιών τρίτης χώρας αναφέρει – χωρίς να την κατονομάζει – ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός.