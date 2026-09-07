Σε έκτακτη συνεδρίαση της σερβικής κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ υπέβαλε πρόταση για τη διάλυση της Βουλής, ανοίγοντας επίσημα τον δρόμο για την προσφυγή στις κάλπες. Η πρόταση αυτή αποτελεί το απαραίτητο θεσμικό βήμα για την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών και διαβιβάζεται πλέον στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα λάβει την τελική απόφαση για την αποδοχή της.

Ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, είχε τοποθετηθεί νωρίτερα επί του θέματος, δηλώνοντας ότι η επίσημη προκήρυξη των εκλογών θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 9 ή 10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της χώρας, η διεξαγωγή των εκλογών πρέπει να οριστεί σε διάστημα μεταξύ 45 και 60 ημερών από την ημέρα της προκήρυξής τους. Βάσει των πρόσφατων ανακοινώσεων του Βούτσιτς, οι πολίτες αναμένεται να προσέλθουν στις κάλπες στις 25 Οκτωβρίου.