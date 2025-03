Μεγάλο συλλαλητήριο διοργάνωσαν οι φοιτητές της Σερβίας στο Βελιγράδι. Οι διοργανωτές πιστεύουν ότι ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε ποτέ στη Σερβία. Ο χώρος μπροστά από το κοινοβούλιο όπως και όλοι οι γύρω δρόμοι ήταν ασφυκτικά γεμάτοι από πολίτες που κατέβηκαν για να υποστηρίξουν τον αγώνα των φοιτητών για διαφάνεια, αξιοκρατία, δημοκρατία.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Σερβία διανύουν τον τέταρτο μήνα. Ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου, που στοίχισε την ζωή σε 15 ανθρώπους. Οι φοιτητές διαδηλώνουν κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας και ζητούν να αποδοθούν ποινικές και πολιτικές ευθύνες για την τραγωδία στο Νόβι Σάντ.

Footage shows tens of thousands gathering in Belgrade to protest against the government! The government estimates the crowd at 107,000, making this possibly the largest demonstration in Serbia’s history. Protesters accuse the government and President Aleksandar Vucic of… pic.twitter.com/S5wAvXCkjB ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — Africalix (@Africa_lix) March 15, 2025

Η προσέλευση των πολιτών στο συλλαλητήριο του Σαββάτου ήταν τόσο μεγάλη που οι φοιτητές ζήτησαν να μετακινηθούν διαδηλωτές σε άλλη πλατεία. Αυτό έγινε και για να αποφευχθούν επεισόδια όσο πέφτει το σκοτάδι μιας και στο ίδιο χώρο βρίσκεται κατασκήνωση αντιδιαδηλωτών που με την βοήθεια του κρατικού μηχανισμού τις προηγούμενες ημέρες έστησαν σκηνές μπροστά από την Βουλή. Πρόκειται για μερικές εκατοντάδες άτομα κάποια εκ των οποίων είναι φοιτητές που εναντιώνονται στις φοιτητικές κινητοποιήσεις και υποστηρίζουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Οι ομάδες περιφρούρησης των φοιτητών με την βοήθεια βετεράνων των ενόπλων δυνάμεων δεν επέτρεπαν να πλησιάσουν διαδηλωτές τον χώρο όπου βρίσκονταν οι αντιδιαδηλωτές.

🇷🇸 Belgrade now. Looks like the entire Serbian capital is out on the streets tonight protesting against the Vucic regime. pic.twitter.com/a3KyGJ2ST4 — Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) March 15, 2025

Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου φοιτητές διάβασαν διακήρυξη όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι αγωνίζονται για μία κοινωνία ελεύθερη, δημοκρατική, χωρίς διακρίσεις, με αξιοκρατία και διαφάνεια. «Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη, να υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια στην αδικία. Κανένα άτομο δεν πρέπει να είναι υπεράνω του νόμου, των νόμων και των θεσμών. Ένα άτομο δεν είναι κράτος, είμαστε όλοι μας το κράτος» διαμηνύουν οι φοιτητές.

Το συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε επεισοδιακά. Την στιγμή που οι διαδηλωτές τηρούσαν σιγή 15 λεπτών για τα 15 θύματα της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, από την κατασκήνωση που βρίσκονται οι αντιδιαδηλωτές εκτοξεύτηκαν στο πλήθος πέτρες, μπουκάλια και κροτίδες. Ακολούθησε προς στιγμήν πανικός αλλά το επεισόδιο δεν έλαβε διαστάσεις. Οι διοργανωτές φοιτητές, όπως είχαν προειδοποιήσει, μετά απ αυτό το επεισόδιο κήρυξαν την λήξη του συλλαλητηρίου και απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να διαλυθούν ειρηνικά .

@elonmusk Please share this video to expose how autocratic regimes cling to power. Today in Belgrade, Serbia, an illegal sound cannon was used against 500,000+ peaceful protesters. The world needs to see this abuse of power. pic.twitter.com/SXz4v7g4s8 — Uroš Tadić (@Proprofross) March 15, 2025

Από 275.000 έως 325.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στο Βελιγράδι κατά της διαφθοράς, σύμφωνα με ανεξάρτητο οργανισμό καταγραφής που δεν αποκλείει ότι ο αριθμός των διαδηλωτών ήταν ακόμη μεγαλύτερος.

«Εξαιτίας των εξαιρετικών διαστάσεων, της κινητικότητας και της δομής της συγκέντρωσης (…) δεν είναι δυνατόν να γίνει ακριβέστερη εκτίμηση», γράφει το Arhiv javnih skupova, ανεξάρτητη ομάδα δημοσιογράφων και διανοουμένων που ειδικεύονται εδώ και χρόνια στην καταγραφή του μεγέθους των διαδηλώσεων.