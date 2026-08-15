Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από τη βομβιστική επίθεση στη Σεβαστούπολη της Ρωσίας που κόστισε τη ζωή στον 49χρονο Ρόμπερτ Σαγέεφ, πρώην κυβερνήτη του μοναδικού υποβρυχίου της Ουκρανίας, ο οποίος μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, αυτομόλησε στις ρωσικές δυνάμεις και ανέλαβε καίριο ρόλο στον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας.

Στο επίκεντρο των ερευνών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας βρίσκεται η 32χρονη Μαργκαρίτα Ρόιτ. Η κατηγορούμενη, με καταγωγή από το Γιαροσλάβλ, είχε εργαστεί στο παρελθόν ως ταξιδιωτική πράκτορας και βιολόγος, ενώ αργότερα το όνομά της εμφανίστηκε σε ιστοσελίδες συνοδών επί πληρωμή. Η ίδια είχε εκφράσει ανοιχτά την αντιθεσή της στον πόλεμο, δηλώνοντας ότι ντρεπόταν για τη ρωσική της καταγωγή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Ρόιτ στρατολογήθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών και τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε κάδο απορριμμάτων σε κατοικημένη περιοχή της Σεβαστούπολης. Τη στιγμή που ο Σαγέεφ προσπερνούσε το σημείο, η βόμβα πυροδοτήθηκε, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του.

Μετά την σύλληψή της, η 32χρονη προφυλακίστηκε για δύο μήνες αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για τρομοκρατική ενέργεια, ενώ οι αρχές αναφέρουν πως δεν εξέφρασε καμία μεταμέλεια κατά την ανάκριση.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι σχεδίαζε να διαφύγει στο εξωτερικό μέσω Σότσι αμέσως μετά το χτύπημα. Εφόσον καταδικαστεί για το σύνολο των αδικημάτων που της αποδίδονται, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 30 έτη.