Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Σεβίλλη, όταν ο γνωστός ταυρομάχος Μοράντε ντε λα Πουέμπλα, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας στην εμβληματική αρένα La Maestranza.

 

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ταύρος επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καρφώνοντάς τον στον γλουτό και στη συνέχεια ποδοπατώντας τον μπροστά στα μάτια των θεατών. Η πτώση του προκάλεσε πανικό στην αρένα, με τους γιατρούς να παρεμβαίνουν αμέσως για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ισπανικό μέσο Onda Cero, ο 46χρονος υπέστη βαθύ τραύμα περίπου 10 εκατοστών, με επιπλοκές που περιλαμβάνουν βλάβη στο ορθό — ένας τραυματισμός ιδιαίτερα σοβαρός και επώδυνος.

 


Ο Μοράντε ντε λα Πουέμπλα θεωρείται από τους σημαντικότερους toreros (ταυρομάχους) της σύγχρονης Ισπανίας, ωστόσο το περιστατικό αυτό αναδεικνύει με δραματικό τρόπο τον διαρκή κίνδυνο που «συνοδεύει» το αμφιλεγόμενο αυτό θέαμα. Ένα ατύχημα που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραίο και που επαναφέρει στο προσκήνιο τη σκληρή πραγματικότητα των ταυρομαχιών.

