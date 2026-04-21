Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Σεβίλλη, όταν ο γνωστός ταυρομάχος Μοράντε ντε λα Πουέμπλα, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας στην εμβληματική αρένα La Maestranza.

🔴 Le torero Morante de la Puebla a été grièvement blessé par une cornada de 10 cm, avec perforation du rectum, lors de la corrida à la Plaza de Toros de la Maestranza de Séville pic.twitter.com/8zHXT2Qstz — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) April 21, 2026

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ταύρος επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καρφώνοντάς τον στον γλουτό και στη συνέχεια ποδοπατώντας τον μπροστά στα μάτια των θεατών. Η πτώση του προκάλεσε πανικό στην αρένα, με τους γιατρούς να παρεμβαίνουν αμέσως για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

🇪🇸 MEDICAL REPORT IS EXTREMELY SCARY TO READ: The bull caused a 10 cm wide anal puncture, but the torero is stabilized after emergency surgery. Ouch, 😱 https://t.co/STelD4STiY pic.twitter.com/tSHlLUcUma — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 21, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ισπανικό μέσο Onda Cero, ο 46χρονος υπέστη βαθύ τραύμα περίπου 10 εκατοστών, με επιπλοκές που περιλαμβάνουν βλάβη στο ορθό — ένας τραυματισμός ιδιαίτερα σοβαρός και επώδυνος.

🇪🇸 Legendary torero lost this fight against the bull. Medical teams rushed the injured fighter to the ring’s infirmary for immediate surgery. Doctors are said to have later described the injury as a 10 cm wound affecting the anal sphincter muscles and perforating the rectum by… https://t.co/yFPwMZMSNE pic.twitter.com/iI1aM1nd5X — Lord Bebo (@MyLordBebo) April 21, 2026



Ο Μοράντε ντε λα Πουέμπλα θεωρείται από τους σημαντικότερους toreros (ταυρομάχους) της σύγχρονης Ισπανίας, ωστόσο το περιστατικό αυτό αναδεικνύει με δραματικό τρόπο τον διαρκή κίνδυνο που «συνοδεύει» το αμφιλεγόμενο αυτό θέαμα. Ένα ατύχημα που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραίο και που επαναφέρει στο προσκήνιο τη σκληρή πραγματικότητα των ταυρομαχιών.