Ένας ανώτερος Ισπανός αξιωματικός του Ναυτικού τέθηκε σε διαθεσιμότητα και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ στη Βρετανία, αφού η σχέση του με μια γυναίκα που γνώρισε στην εφαρμογή γνωριμιών Tinder προκάλεσε ανησυχίες ασφαλείας για το αν η ίδια κατασκόπευε υπέρ της Ρωσίας.

Την αποκάλυψη κάνει η βρετανική Telegraph.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος, ο ανώτερος Ισπανός αξιωματικός έβγαινε με την Janina White, μια γυναίκα με διπλή υπηκοότητα (βρετανική και πολωνική) που γεννήθηκε στη Σοβιετική Ένωση, όταν εκείνη κατηγορήθηκε ως πράκτορας του Κρεμλίνου.

Πριν απομακρυνθεί από τη βάση και επιστρέψει στην Ισπανία το 2025, ο Ισπανός αξιωματικός υπηρετούσε στη Συμμαχική Ναυτική Διοίκηση (Marcom), στο αρχηγείο του Northwood στο Hertfordshire, η οποία παρακολουθεί ρωσικά υποβρύχια και πολεμικά πλοία που περιπολούν στα βρετανικά ύδατα, καθώς και δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Το προσωπικό της βάσης ανακάλεσε στη συνέχεια την κάρτα πρόσβασης του αξιωματικού του ΝΑΤΟ, ενώ ο διοικητής της βάσης του απαγόρευσε την είσοδο στις εγκαταστάσεις όσο το προσωπικό των υπηρεσιών πληροφοριών διεξήγαγε έρευνα.

Ο αξιωματικός, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, είχε χωρίσει από τη σύζυγό του λίγο πριν ξεκινήσει τη σχέση του με τη White, τον Οκτώβριο του 2024.

Δύο εβδομάδες αργότερα, η White μετακόμισε στο διαμέρισμά του στο Ράισλιπ, στο δυτικό Λονδίνο. Όπως είπε η ίδια, άνοιξαν κοινό τραπεζικό λογαριασμό, σχεδίαζαν διακοπές και συζητούσαν ακόμη και το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδιά.

Οι υποψίες άρχισαν να διατυπώνονται μετά την παρουσία της White σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στη βάση του Νόρθγουντ, στις 12 Δεκεμβρίου του 2024. Ο αξιωματικός τής είχε εξασφαλίσει μονοήμερη άδεια εισόδου με συνοδεία.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η Telegraph, προέκυψαν «ανησυχίες ασφαλείας» σχετικά με τον αξιωματικό και τη σχέση του με τη White.

Η 49χρονη White, αρνήθηκε τις κατηγορίες για κατασκοπεία και επέμεινε ότι υπήρξε θύμα άδικης διακριτικής μεταχείρισης λόγω της ρωσικής της καταγωγής, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν διατηρεί πλέον σχέση με τον Ισπανό πλωτάρχη.

«Γνωρίζω με βεβαιότητα ότι δεν είμαι Ρωσίδα κατάσκοπος. Την τελευταία φορά που το ήλεγξα, δεν ήμουν», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα.

«Γνώριζα ότι ασχολούνταν με τον ρωσικό σκιώδη στόλο και τα υποβρύχια. Υπήρχε όμως απόλυτη απαγόρευση να συζητάμε οποιαδήποτε λεπτομέρεια για αυτά στο σπίτι», πρόσθεσε.

Η σχέση της με τον Ισπανό αξιωματικό ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024 μέσω της εφαρμογής Tinder, λίγο μετά τον χωρισμό της από τον πρώην σύζυγό της, σύμφωνα με το δημοσίευμα.