Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Νέα στοιχεία της Βρετανικής αστυνομίας δείχνουν ότι τουλάχιστον 16 βιασμοί, 80 σεξουαλικές επιθέσεις και 65 πράξεις ηδονοβλεψίας διαπράχθηκαν σε αθλητικά κέντρα το 2023, που ισοδυναμεί με τρία αδικήματα την εβδομάδα.

Πολλά από τα αδικήματα ήταν σε αποδυτήρια μικτού φύλου, σύμφωνα με μια έκθεση του Δικτύου για τα Δικαιώματα των Γυναικών (WRN), το οποίο έλαβε τα στοιχεία μέσω αιτημάτων για την ελευθερία της πληροφόρησης.

Οι εκστρατείες είχαν προειδοποιήσει ότι τα αποδυτήρια μεικτού φύλου ήταν «μαγνήτης για σεξουαλικά αρπακτικά».

Οι εγκαταστάσεις αποδυτηρίων ενός φύλου δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον Απρίλιο βρήκε ότι η λέξη «φύλο» στον νόμο περί ισότητας αναφέρεται στο βιολογικό φύλο και όχι στην ταυτότητα φύλου.

Η επιτροπή ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων είπε ότι αυτό σημαίνει ότι μόνο βιολογικές γυναίκες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα γυναικεία αποδυτήρια.

Ωστόσο, πολλά κέντρα αθλητισμού, ψυχαγωγίας κ.λπ «βελτιώνουν» τις γραμμές τους με εγκαταστάσεις μικτών φύλων, με ένα στα τρία να αποτυγχάνει να προσφέρει διευκολύνσεις για ένα μόνο φύλο.

Η Σάρον Ντέιβις, η πρώην κολυμβήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων, υποστήριξε την έκθεση και κάλεσε τις τοπικές αρχές να αναλάβουν δράση για να «προστατέψουν όλες τις γυναίκες κολυμβήτριες».

Η κυρία Ντέιβις, η οποία έχει εκφράσει ειλικρινά τις επικριτικές της απόψεις για τα θέματα φύλου, είπε: «Οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν κρυφούς κινδύνους όταν χρησιμοποιούν τις τοπικές πισίνες τους, επειδή τα αποδυτήρια μικτών φύλων αποδεικνύονται μαγνήτης για τα σεξουαλικά αρπακτικά.

«Τα φρικτά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων βιασμών, σεξουαλικών επιθέσεων και ηδονοβλεψίας, συμβαίνουν καθημερινά στα αποδυτήρια μιας πισίνας της περιοχής μας – μέρη όπου οι γυναίκες είναι μοναδικά ευάλωτες.

«Το ένα τρίτο των κέντρων δεν παρέχουν εγκαταστάσεις αλλαγής ρούχων ή ντους αποκλειστικά για γυναίκες κολυμβήτριες, επειδή πολλές τοπικές αρχές έχουν υιοθετήσει τις οδηγίες μεικτού φύλου, συχνά ακολουθώντας τις οδηγίες της Sport England».

Τα θύματα έφυγαν με «ζωηρούς εφιάλτες» και τραύματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από το WRN που κάλυψαν 257 κέντρα αναψυχής σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία το 2023.

Τα στοιχεία, που δόθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις, έδειξαν ότι όπου οι αξιωματικοί σημείωσαν την τοποθεσία των παραβάσεων, τα περισσότερα ήταν σε περιοχές μεικτού φύλου. Σε επτά περιπτώσεις (4,8 τοις εκατό) ο δράστης ήταν άνδρας μέλος του προσωπικού.

Μια έφηβη που δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από έναν άνδρα σε μια πισίνα ενώ έκανε ντους, είπε: «Έκλαιγα πέφτοντας για ύπνο και πήγαινα στο σχολείο με πρησμένα μάτια.

«Είχα φρικτούς εφιάλτες, οι ίδιες σκηνές να επαναλαμβάνονται στο μυαλό μου. Είχα αμέτρητες κρίσεις πανικού. Πάλευα συνεχώς με τις δικές μου σκέψεις. Μέχρι σήμερα, απλά η μυρωδιά του χλωρίου τεντώνει τους μύες μου».

Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εγκλήματα σε κέντρα αναψυχής ήταν πιθανό να είναι πολύ περισσότερα επειδή αναφέρθηκε η έλλειψη εμπιστοσύνης στην αστυνομία, έτσι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποφάσισαν απλά να μην μιλήσουν και να αποφύγουν τις πισίνες στο μέλλον.

Τον Σεπτέμβριο, η αστυνομία εξέφρασε «ουσιώδεις ανησυχίες» σχετικά με το ενδεχόμενο ηδονοβλεψίας σε μικτά αποδυτήρια σε μια προτεινόμενη νέα πισίνα στο Στίβενεϊτζ, λέγοντας ότι θα πρέπει να επανασχεδιαστεί για να «δείξει ότι έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών».

Πέρυσι, δύο άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για κρυφή μαγνητοσκόπηση περισσότερων από 5.000 μελών του κοινού, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σε πισίνες σε όλο το Λονδίνο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η αστυνομία επικρίθηκε στην έκθεση του WRN για την αποτυχία της να καταγράψει με ακρίβεια εάν οι δράστες ήταν βιολογικά άνδρες, παρόλο που οι προηγούμενοι γραμματείς εσωτερικών ζήτησαν να καταγράφονται με αυτόν τον τρόπο τα αδικήματα.

Απαντήσεις ελήφθησαν από 35 από τις 38 δυνάμεις, ενώ 10 αρνήθηκαν να παράσχουν τις πληροφορίες. Η έκθεση ανέφερε: «Η ακριβής τοποθεσία όπου έλαβε χώρα το αδίκημα συχνά δεν καταγράφεται με αρκετή λεπτομέρεια από την αστυνομία για να δώσει μια ακριβή απάντηση».

Το WRN κατηγόρησε επίσης τις τοπικές αρχές και άλλους παρόχους αθλητικών κέντρων ότι «σχεδιάζουν για το κακό» προωθώντας αποδυτήρια μεικτών φύλων.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε μια μέρα αφότου ένα ίδρυμα του NHS κρίθηκε ένοχο για παρενόχληση μιας νοσοκόμας που εναντιώθηκε στο να μοιράζεται ένα γυναικείο αποδυτήριο με έναν τρανσέξουαλ γιατρό.

Η Σάντι Πέγκι αποβλήθηκε από τη δουλειά της στο νοσοκομείο Victoria’s Kirkcaldy, αφού παραπονέθηκε για την δρ Μπεθ Άπτον – έναν βιολογικό άνδρα που ταυτίζεται ως γυναίκα – ο οποίος χρησιμοποιεί γυναικεία αποδυτήρια.

Αλλά το δικαστήριο είπε ότι η χρήση αποδυτηρίων γυναικείων νοσοκομείων από τον Δρ Άπτον δεν ήταν «εγγενώς παράνομη», και ότι ήταν νόμιμο να τα χρησιμοποιήσει ο γιατρός, μέχρι να παραπονεθεί η κυρία Πέγκι.

Οι επικριτές ισχυρίστηκαν ότι η απόφαση υπονόμευσε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.