Η εκδρομή του Στίβεν Κένεντι και της συζύγου του στο Ντόρσετ, στην Αγγλία, είχε προγραμματιστεί για να γιορτάσουν δύο σημαντικά γεγονότα: την ανάρρωσή του από τον καρκίνο και τη συμπλήρωση 40 χρόνων έγγαμου βίου.

Όμως, αντί να απολαύσουν ρομαντικές στιγμές, βρέθηκαν μπλεγμένοι σε έναν εφιάλτη όταν η Σαμάνθα Γουίλιαμσον, πρώην μοντέλο και βασίλισσα ομορφιάς, τους πλησίασε και επιτέθηκε σεξουαλικά στον Στίβεν, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής εξόδου του ζευγαριού.

Moment drunk former Miss UK model sexually assaults man as he celebrates cancer all-clear at upscale restaurant – as he speaks out to say: ‘I felt violated… if she was a man, she’d be locked up’ https://t.co/gYHvs5hbdV — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 29, 2025



Όταν εκείνος προσπάθησε να την απωθήσει, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με την Γουίλιαμσον να πετάει τα ποτά και ένα κερί πάνω στο τραπέζι, προκαλώντας πανικό στη σύζυγό του.

Η ένταση κορυφώθηκε, όταν οι δύο τους κατέληξαν στο πάτωμα, με την Γουίλιαμσον να φτύνει και να τραυματίζει τον Στίβεν.

Η αστυνομία δεν προχώρησε στη σύλληψή της και απλώς μετέφερε την πρώην βασίλισασα της ομορφιάς, στο σπίτι της.

Στη συνέχεια παραπέμφθηκε για σεξουαλική επίθεση και καταδικάστηκε σε έξι μήνες κοινωνικής εργασίας και 1.000 λίρες αποζημίωση στον Στίβεν.

Η ποινή αυτή προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια του θύματος, το οποίο θεωρεί ότι η τιμωρία για την Γουίλιαμσον ήταν ιδιαίτερα ήπια, ειδικότερα εάν συγκριθεί με τις συνέπειες που θα υπήρχαν, αν το ίδιο περιστατικό είχε διαπραχθεί από έναν άντρα.

Η Γουίλιαμσον, που στο παρελθόν ήταν μια διάσημη προσωπικότητα στον κόσμο του μόντελινγκ, αντιμετωπίζει τώρα τις συνέπειες μιας σειράς αστοχιών και λανθασμένων χειρισμών στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Αν και η δικηγόρος της υποστήριξε ότι η ψυχική της κατάσταση και η εξάρτησή της από το αλκοόλ έπαιξαν ρόλο στην επιθετική της συμπεριφορά, ο Στίβεν δεν μπορεί να αποδεχτεί την ελαφριά ποινή που της επιβλήθηκε.

