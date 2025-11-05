Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, αντιμετώπισε ένα περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης την Τρίτη (4/11), όταν κατά τη διάρκεια που συνομιλούσε στον δρόμο με πολίτες υποστηρικτές της, ένας άνδρας της έπιασε το στήθος.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας άνδρας φαίνεται να σκύβει και να προσπαθεί να τη φιλήσει στο λαιμό χωρίς τη συγκατάθεσή της, ενώ εκείνη μιλάει στους υποστηρικτές της σε έναν ιστορικό δρόμο της Πόλης του Μεξικού.

Ο άνδρας, ο οποίος δείχνει να είναι μεθυσμένος, πιάνει το αριστερό στήθος της προέδρου του Μεξικού με το αριστερό του χέρι και προσπαθεί να κάνει το ίδιο και με το δεξί στο άλλο στήθος της Σέινμπαουμ, πριν αυτή απομακρύνει τα χέρια του από το σώμα της.

Η πρόεδρος, η οποία παραμένει ψύχραιμη και διατηρεί ένα σκληρό χαμόγελο, γυρίζει στη συνέχεια προς τον άνδρα και του λέει: «Ας βγάλουμε τη φωτογραφία, μην ανησυχείς».

Μόνο τότε, ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας της εμφανίζεται για να παρέμβει.

Το σοκαριστικό περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις από τους έκπληκτους χρήστες των κοινωνικών μέσων, με αρκετούς να αναρωτιούνται γιατί η ομάδα ασφαλείας της, δεν εμπόδισε αμέσως τον άνδρα να χουφτώσει την ηγέτιδα του Μεξικού.

«Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ χουφτώθηκε από έναν άγνωστο άνδρα στην Πόλη του Μεξικού την Τρίτη. Ο άνδρας φαινόταν μεθυσμένος και προσπάθησε να φιλήσει τη Σέινμπαουμ. Πού ήταν η ασφάλειά της;», έγραψε ένας χρήστης του X.

Ένας άλλος ανέφερε επίσης: «Αν το Μεξικό δεν μπορεί να προστατεύσει την Πρόεδρό του, πώς μπορεί να προστατεύσει οποιονδήποτε άλλο;»

«Απίστευτο!! Ένας άνδρας χούφτωσε τη Μεξικανή Πρόεδρο Κλαούντια Σέινμπαουμ δημόσια. Ακόμα πιο απίστευτη ήταν η αδύναμη αντίδραση της ασφάλειάς της», έγραψε ένας τρίτος.

Το γραφείο της Σέινμπαουμ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Associated Press για να σχολιάσει το περιστατικό, αλλά σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό.

Η Γραμματεία Γυναικών, τα Ινστιτούτα Γυναικών των Ομοσπονδιακών Οντοτήτων και οι πρόεδροι των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας εξέδωσαν αργότερα δήλωση καταδικάζοντας το περιστατικό που βίωσε η Σέινμπαουμ.

«Δυστυχώς, καμία γυναίκα δεν εξαιρείται από την εμπειρία της σεξουαλικής παρενόχλησης στη χώρα μας, γι’ αυτό και εργαζόμαστε καθημερινά για την καταπολέμησή της», ανέφερε η δήλωση.

Η Σέινμπαουμ, όπως και ο προκάτοχός της και πολιτικός μέντοράς της, ο πρώην πρόεδρος Aντρές Μανουέλ Λόπεζ Ομπραντόρ, προσπαθεί να διατηρήσει μια σύνδεση με τον λαό, πραγματοποιώντας συχνά επισκέψεις μέσα στο πλήθος για να βγάλει selfies και να σφίξει χέρια.

Ήταν μια ανησυχητική σκηνή σε μια εβδομάδα κατά την οποία η Σέινμπαουμ έπρεπε επανειλημμένα να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική βία μετά τη δημόσια δολοφονία ενός δημάρχου στη δυτική πολιτεία Μιτσοακάν.

Η Σέινμπαουμ έγραψε ιστορία πέρυσι, όταν εξελέγη η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού μετά από μια ιστορική συντριπτική νίκη.

Σε μια χώρα που μαστίζεται από ανεξέλεγκτη εγκληματική και έμφυλη βία, η νίκη αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για το Μεξικό.

Το Μεξικό μαστίζεται από καιρό από τον «ματσισμό» και τη βία κατά των γυναικών, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από σχόλια στο δρόμο έως, στην πιο ακραία της μορφή, επιθέσεις με οξύ και βίαιες δολοφονίες γυναικών.

Πηγή: www.dailymail.co.uk