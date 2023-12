Τουλάχιστον 66 άνθρωποι τραυματίσθηκαν από τη μεγάλη έκρηξη σε αποθήκη εκρηκτικών νωρίς το πρωί της Πέμπτης (7/12) στις Σεϋχέλλες, σύμφωνα με τον πρόεδρο του αρχιπελάγους αυτού του Ινδικού Ωκεανού Γουάβελ Ραμκαλαουάν, ο οποίος δήλωσε «συγκλονισμένος».

«Εξήντα έξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο» μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη Πρόβιντενς στο Μαχέ, δήλωσε ο αρχηγός του κράτους.

Οι Σεϋχέλλες κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από αυτή την καταστροφή.

Η έκρηξη συγκλόνισε το νησί την ώρα, που σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει πλημμύρες και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

WATCH: A huge blast at an explosives depot in Seychelles injured dozens of people and brought down buildings, prompting the country’s “shocked” president to declare a state of emergency.

pic.twitter.com/kK65gEf0tb

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 7, 2023