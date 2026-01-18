Για γενοκτονία στο Ιράν μιλούν οι Sunday Times υπό την κάλυψη του black out στο διαδίκτυο.

Γιατροί και άλλοι μάρτυρες υποστηρίζουν πως τα θύματα από τις διαδηλώσεις για την πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος είναι μεταξύ των 16.500 με 18.000, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 330.000.

«Πρόκειται για ένα εντελώς νέο επίπεδο αγριότητας», δήλωσε ο καθηγητής Αμίρ Παράστα, Ιρανογερμανός οφθαλμίατρος χειρουργός, ο οποίος μίλησε στην εφημερίδα εκ μέρους δεκάδων ιατρών στην Τεχεράνη.

«Αυτό είναι γενοκτονία υπό το κάλυμμα του ψηφιακού σκοταδιού», δήλωσε ο Παράστα στους Times και πρόσεθεσε «Είπαν ότι θα μας σκοτώνουν μέχρι να σταματήσει αυτό, και αυτό ακριβώς κάνουν».

Σύμφωνα με τον οφθαλμίατρο, το 2022, το καθεστώς χρησιμοποιούσε πλαστικές σφαίρες και αεροβόλα σφαιρίδια, με αποτέλεσμα πολλοί διαδηλωτές να χάσουν τα μάτια τους, ενώ το 2026 οι Αρχές χρησιμοποιούν στρατιωτικού τύπου όπλα και για αυτόν τον λόγο έχουν χάσει τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι.

«Αυτή τη φορά χρησιμοποιούν στρατιωτικού τύπου όπλα και βλέπουμε τραύματα από σφαίρες και θραύσματα στο κεφάλι, τον λαιμό και το στήθος. Είναι πραγματικά σοκαρισμένοι και κλαίνε. Πρόκειται για χειρουργούς που έχουν δει πόλεμο», εξήγησε.

Παιδιά, έγκυες γυναίκες και νέοι η πλειοψηφία των τραυματιών

Μεταξύ των 330.000 τραυματιών βρίσκονται πολλά ανήλικα, έγκυες γυναίκες και νέοι ως 30 ετών. Σημειώνεται πως οι περισσότεροι τραυματίες χάνουν τα μάτια τους από τις συγκρούσεις με τις Αρχές.

Νοσοκομείο στην Τεχεράνη ανέφερε 7.000 τραυματισμούς στα μάτια.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί τραυματισμοί στα μάτια από καραμπίνες που δεν ξέρουμε ποιον να περιθάλψουμε πρώτα», φέρεται να δήλωσε ένας οφθαλμίατρος.

Ιρανός αξιωματούχος υποστηρίζει πως οι νεκροί είναι τουλάχιστον 5.000

Την στιγμή που οι γιατροί στους Sunday Times μιλούν για τουλάχιστον 16.000 θύματα, Ιρανός Αξιωματούχος κάνει λόγο στο Reuters για 5.000 νεκρούς.

Επιπλέον, αναφέρει πως περίπου 500 εξ αυτών είναι άνδρες των σωμάτων ασφαλείας.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα, ανέφερε ότι οι σφοδρότερες ταραχές σημειώθηκαν στο βορειοδυτικό Ιράν, όπου βρίσκονται οι κουρδικές περιοχές.

«Ο τελικός απολογισμός δεν αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά», ισχυρίστηκε, επαναλαμβάνοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες δυνάμεις στο εξωτερικό» έχουν στηρίξει και εξοπλίσει όσους έχουν βγει στους δρόμους.

Χιλιάδες οι σοροί

Σκληρές εικόνες από τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν μεταδίδει η Corriere della Sera σε βίντεο που δημοσιοποίησε με χιλιάδες νεκρούς να μεταφέρονται με φορτηγά σε μαύρες σακούλες έξω από το νεκροτομείο της Τεχεράνης. Εκεί οικογένειες αγνοουμένων περιμένουν με αγωνία να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους.

