Σφοδρή επίθεση κατά της Βηρυτού εξαπέλυσε το Ισραήλ, το οποίο δεν αποδέχθηκε την εκεχειρία απέναντι στη Χεζμπολάχ και δήλωσε επισήμως ότι θα συνεχίσει την επιθέσεις στην οργάνωση, με «αποφασιστικό τρόπο».
Η Τεχεράνη βομβάρδισε την πρωτεύουσα του Λιβάνου, με τη λιβανική ηγεσία να εκφράζει φόβους για εκατοντάδες νεκρούς άμαχους. Το υπουργείο Υγείας της χώρας κάνει ήδη επισήμως λόγο για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, καλώντας τους κατοίκους της Βηρυτού να ανοίγουν «επειγόντως» τον δρόμο για τα ασθενοφόρα, ύστερα από τα ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα, που έγιναν χωρίς προειδοποίηση. Πρόκειται για τα σφοδρότερα από την έναρξη του πολέμου, με στόχο την καρδιά της πρωτεύουσας.
«Η συμφόρηση στους δρόμους από το πρωτοφανές σε αριθμό και ένταση κύμα πληγμάτων» που εξαπέλυσε το Ισραήλ «δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης» δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι είναι «απαραίτητο και ιδιαιτέρως επείγον να ανοίγουν οι δρόμοι για τα ασθενοφόρα» που φτάνουν στις πληγείσες περιοχές.
Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το «μεγαλύτερο συντονισμένο χτύπημα» κατά της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ από το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.
Πρόεδρος Λιβάνου: «Το Ισραήλ διέπραξε σφαγή»
Η προεδρία του Λιβάνου αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει «σφαγή» στις τελευταίες επιθέσεις στη χώρα. «Το Ισραήλ έχει πλήρη ευθύνη για την κλιμάκωση», συνέχισε η Βηρυτός.
Ο Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι οι νέες επιθέσεις προστίθενται στο «σκοτεινό ιστορικό» του Ισραήλ όσον αφορά την παραβίαση «όλων των ανθρώπινων αξιών».
«Αυτές οι βάρβαρες πράξεις επιθετικότητας – που δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα και δεν σέβονται καμία συμφωνία ή δέσμευση – έχουν επανειλημμένα αποδείξει την απόλυτη περιφρόνηση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων», δήλωσε ο Αούν σε ανακοίνωσή του.
«Κατά τη διάρκεια των 15 μηνών που έχουν περάσει από τη συμφωνία για την παύση των εχθροπραξιών, έχουμε γίνει μάρτυρες της τεράστιας κλίμακας παραβιάσεων και παραβάσεων που διαπράχθηκαν με απόλυτη ατιμωρησία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.
Στους 80 οι νεκροί από τις σημερινές επιδρομές στον Λίβανο
Περίπου 80 είναι οι νεκροί και 200 οι τραυματίες από τις εκτεταμένες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, σύμφωνα με το Sky News Arabia.
Ιρανός αξιωματούχος: «Η Τεχεράνη θα τιμωρήσει το Ισραήλ για το έγκλημα στον Λίβανο»
Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι η χώρα του θα «τιμωρήσει το Ισραήλ ως αντίδραση για το έγκλημα που διέπραξε στον Λίβανο και στην παραβίαση των όρων της εκεχειρίας».
«Η εκεχειρία ισχύει για την περιοχή και το Ισραήλ είναι γνωστό για την αθέτηση των υποσχέσεών του και μόνο οι σφαίρες θα το αποτρέψουν», ανέφερε ο αξιωματούχος.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανώνυμη στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι το Ιράν προετοιμάζει αντίδραση στην παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.
Την Πέμπτη η επιμνημόσυνη δέηση για τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Μεγάλη επιμνημόσυνη δέηση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (9/4) στην Τεχεράνη, 40 ημέρες μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Η συμμετοχή των πολιτών σε αυτήν την τελετή θα αποτελεί «ένδειξη πίστης στην Ισλαμική Επανάσταση και σεβασμού προς τον δολοφονημένο ηγέτη», τόνισαν οι ισλαμικές αρχές.
Παρόμοια επιμνημόσυνη δέηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα (8/4) στην ιερή πόλη των Σιιτών, Κομ, νότια της Τεχεράνης.
Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις αμερικανο-ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην κατοικία του στην ιρανική πρωτεύουσα, την πρώτη μέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση, η 40ή ημέρα μετά τον θάνατο ενός ανθρώπου έχει ιδιαίτερη σημασία και σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου πένθους.
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο τον Λίβανο έχουν ως αποτέλεσμα έως τώρα δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.
Ισραηλινός βομβαρδισμός σε κηδεία στον Λίβανο
Το Al Jazeera αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά θύματα από επίθεση, η οποία είχε ως στόχο μια κηδεία στο Σαμσχτάρ, στην επαρχία Μπαάλμπεκ-Χερμέλ, που βρίσκεται στην κοιλάδα της Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεκροί από το συγκεκριμένο πλήγμα είναι τουλάχιστον δέκα.
Η κοιλάδα Μπεκάα θεωρείται ένα από τα προπύργια της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
Ανελέητο «σφυροκόπημα» του Ισραήλ στη Βηρυτό - Αναφορές για δεκάδες νεκρούς
Για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες έκανε λόγο το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, καλώντας τους κατοίκους της Βηρυτού να ανοίγουν «επειγόντως» τον δρόμο για τα ασθενοφόρα, ύστερα από ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα και χωρίς προειδοποίηση, τα σφοδρότερα από την έναρξη του πολέμου, με στόχο την καρδιά της πρωτεύουσας.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν επιθέσεις αν χρειαστεί»
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες, «εφόσον δοθεί εντολή ή ζητηθεί να επαναλάβουν πολεμικές επιχειρήσεις».
«Να είμαστε σαφείς. Μια εκεχειρία είναι μια παύση και η κοινή δύναμη παραμένει έτοιμη, εφόσον δοθεί εντολή ή ζητηθεί, να επαναλάβει πολεμικές επιχειρήσεις με την ίδια ταχύτητα και ακρίβεια που έχουμε επιδείξει τις τελευταίες 38 ημέρες. Και ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να συμβεί αυτό», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο.
Ο Κέιν αναφέρθηκε επίσης στις απώλειες στρατιωτικών μέχρι στιγμής στη σύγκρουση.
«Θέλω να ξεκινήσω τιμώντας τα 13 μέλη της κοινής αμερικανικής δύναμης που έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης. Η θυσία τους, καθώς και των οικογενειών τους, είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς και τους είμαστε ευγνώμονες», ανέφερε.
«Γρήγορο» και «διαρκές» τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ζητούν Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Καναδάς
Το «γρήγορο» και «διαρκές» τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μέσω της διπλωματίας και «εντός των επόμενων ημερών», ζητούν με κοινή δήλωσή τους Ευρωπαίοι ηγέτες και ο πρωθυπουργός του Καναδά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Συγκεκριμένα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Δανίας, της Ολλανδίας και του Καναδά, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαιρετίζουν, με κοινή τους δήλωση, την κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων που συνήφθη σήμερα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
Παράλληλα, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το Πακιστάν και όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους για τη συμβολή τους στη διευκόλυνση αυτής της σημαντικής συμφωνίας.
Όπως επισημαίνεται στη δήλωση:
«Ο στόχος πρέπει τώρα να είναι η διαπραγμάτευση ενός γρήγορου και διαρκούς τερματισμού του πολέμου εντός των επόμενων ημερών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διπλωματικών μέσων. Ενθαρρύνουμε ένθερμα την ταχεία πρόοδο προς μια ουσιαστική διαπραγματευτική διευθέτηση. Αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του άμαχου πληθυσμού του Ιράν και τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή. Μπορεί να αποτρέψει μια σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Υποστηρίζουμε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες. Για τον σκοπό αυτό, βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους».
Στην ίδια ανακοίνωση, οι υπογράφοντες καλούν όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν την κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι: «Οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».
Το Ισραήλ ανέφερε ότι εξαπέλυσε το μεγαλύτερο συντονισμένο χτύπημα κατά της Χεζμπολάχ
Σημαντική κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.
Αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας μεταξύ HΠΑ και Ιράν εξέφρασε ο Μεντβέντεφ
Αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας μεταξύ HΠΑ και Ιράν εξέφρασε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και αφήνοντας αιχμές για τη στρατηγική ισχύ της Τεχεράνης.
Ιρανός αξιωματούχος: Τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν με ελεγχόμενο τρόπο, πριν τη συνάντηση με τις ΗΠΑ
Το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ με περιορισμένο και ελεγχόμενο τρόπο την Πέμπτη ή την Παρασκευή, ενόψει μιας συνάντησης μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Πακιστάν, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, που συμμετέχει στις συνομιλίες.
«Αν επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων, τα Στενά θα μπορούσε να ανοίξουν «περιορισμένα, υπό ιρανικό έλεγχο», τόνισε ο αξιωματούχος.
«Ο συντονισμός με τον ιρανικό στρατό θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία. Μολαταύτα, η εκεχειρία είναι εύθραυστη, ωστόσο, προτιμούμε διαρκή ειρήνη, αλλά το Ιράν δεν φοβάται να επιστρέψει στον πόλεμο αν οι ΗΠΑ θέλουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο», συμπλήρωσε.
Χέγκσεθ: Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν έχει ουσιαστικά καταστραφεί
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί, ότι το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν έχει ουσιαστικά καταστραφεί.
«Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν 800 αεροπορικές επιδρομές το βράδυ της Τρίτης, καταστρέφοντας την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν» πρόσθεσε.
Ο Χέγκσεθ ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν ικέτευσε για κατάπαυση του πυρός, καθώς «η Επιχείρηση “Epic Fury” (Επική Οργή) ήταν μια ιστορική επιτυχία».
