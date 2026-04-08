Σφοδρή επίθεση κατά της Βηρυτού εξαπέλυσε το Ισραήλ, το οποίο δεν αποδέχθηκε την εκεχειρία απέναντι στη Χεζμπολάχ και δήλωσε επισήμως ότι θα συνεχίσει την επιθέσεις στην οργάνωση, με «αποφασιστικό τρόπο».

Η Τεχεράνη βομβάρδισε την πρωτεύουσα του Λιβάνου, με τη λιβανική ηγεσία να εκφράζει φόβους για εκατοντάδες νεκρούς άμαχους. Το υπουργείο Υγείας της χώρας κάνει ήδη επισήμως λόγο για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, καλώντας τους κατοίκους της Βηρυτού να ανοίγουν «επειγόντως» τον δρόμο για τα ασθενοφόρα, ύστερα από τα ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα, που έγιναν χωρίς προειδοποίηση. Πρόκειται για τα σφοδρότερα από την έναρξη του πολέμου, με στόχο την καρδιά της πρωτεύουσας.

«Η συμφόρηση στους δρόμους από το πρωτοφανές σε αριθμό και ένταση κύμα πληγμάτων» που εξαπέλυσε το Ισραήλ «δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης» δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι είναι «απαραίτητο και ιδιαιτέρως επείγον να ανοίγουν οι δρόμοι για τα ασθενοφόρα» που φτάνουν στις πληγείσες περιοχές.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το «μεγαλύτερο συντονισμένο χτύπημα» κατά της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ από το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Πρόεδρος Λιβάνου: «Το Ισραήλ διέπραξε σφαγή»

Η προεδρία του Λιβάνου αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει «σφαγή» στις τελευταίες επιθέσεις στη χώρα. «Το Ισραήλ έχει πλήρη ευθύνη για την κλιμάκωση», συνέχισε η Βηρυτός.

Ο Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι οι νέες επιθέσεις προστίθενται στο «σκοτεινό ιστορικό» του Ισραήλ όσον αφορά την παραβίαση «όλων των ανθρώπινων αξιών».

«Αυτές οι βάρβαρες πράξεις επιθετικότητας – που δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα και δεν σέβονται καμία συμφωνία ή δέσμευση – έχουν επανειλημμένα αποδείξει την απόλυτη περιφρόνηση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων», δήλωσε ο Αούν σε ανακοίνωσή του.

«Κατά τη διάρκεια των 15 μηνών που έχουν περάσει από τη συμφωνία για την παύση των εχθροπραξιών, έχουμε γίνει μάρτυρες της τεράστιας κλίμακας παραβιάσεων και παραβάσεων που διαπράχθηκαν με απόλυτη ατιμωρησία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024 μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

