Ο Αμερικανός μεγιστάνας της τεχνολογίας Ίλον Μασκ κατηγόρησε χθες Σάββατο τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ότι χρησιμοποίησαν το Starlink, σύστημα πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρων, για να διεξάγουν «επιθετικές» επιδρομές μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και να «σκοτώνουν κόσμο».

«Ο ουκρανικός στρατός παραβίασε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας Starlink και τη χρησιμοποίησε για επιθετικά πλήγματα drones προκειμένου να σκοτώνει κόσμο. Το παραθυράκι έκλεισε την περασμένη εβδομάδα», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της SpaceX μέσω X.

Correct. Using Starlink, a civilian commercial service, for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be. Starshield, a different system, is controlled by the US government. What they decide to do is up to them. Ukraine military violated Starlink terms of service and used it for offensive drone strikes to kill people. That loophole was closed last week. Starlink remains critical to the defense of Ukraine, as it is the only system that cannot be jammed or blown up, at least for now. Were Starlink to be turned off, the Ukrainian front line would collapse immediately. This is NOT a threat, it is simply a statement of fact. Starlink was also crucial to preventing Russia from overrunning Ukraine in the early days of the war, as all other means of communication were destroyed or jammed by Russia. SpaceX has done more to defend Ukraine than any private company on Earth BY FAR. That said, I have nothing but UTTER CONTEMPT for the virtue-signaling evil warmongers who push for endless slaughter and offer no realistic solution to the conflict. May you burn in hell. End of story. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2026

Δεν παρέθεσε κάποια απόδειξη για τον ισχυρισμό του αυτόν, ούτε αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα.

Το σύστημα Starlink, που διαχειρίζεται η SpaceX, προσφέρει εμπορικά υπηρεσίες προς πολιτική και δυνητικά αμυντική χρήση, αλλά όχι για στρατιωτικές επιθετικές επιχειρήσεις, πάντα σύμφωνα με τον Μασκ. Ο επιχειρηματίας θύμισε πως το δίδυμο στρατιωτικό σύστημα, το Starshield, το διαχειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν το Starlink για την αντιαεροπορική άμυνα, ενώ η υπηρεσία έχει επίσης ρόλο καίριας σημασίας για τον ανεφοδιασμό, τις επικοινωνίες και τις επιχειρήσεις μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων διαφόρων τύπων.

Το τελευταίο διάστημα, το Κίεβο διαμαρτυρόταν ότι η πρόσβαση στο σύστημα είχε γίνει πιο «αργή», ωστόσο δεν είχε αποσαφηνιστεί —μέχρι χθες— ποιος ευθυνόταν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ωστόσο χθες μέσω Telegram ότι οι συνδέσεις στα συστήματα Starlink και Starshield αποκαταστάθηκαν «στις ταχύτητες που είχαμε πριν από τους περιορισμούς» και πλέον «οι ταχύτητες είναι αυτές που χρειάζεται να είναι».

Αυτό έχει «αληθινή σημασία» για «τον ανεφοδιασμό των δυνάμεών μας στα μέτωπα» και για «την υπεράσπιση της Ουκρανίας» έναντι των ρωσικών αεριωθούμενων μη επανδρωμένων συστημάτων εφόρμησης, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Μασκ διεμήνυσε πως το Starlink είναι απόλυτα απαραίτητο για την άμυνα της Ουκρανίας: «αν έκλεινε, η ουκρανική πρώτη γραμμή θα κατέρρεε αμέσως», επισήμανε. «Αυτή δεν είναι απειλή, είναι απλή διαπίστωση της πραγματικότητας».

Υποστήριξε ακόμη ότι η SpaceX έχει συνεισφέρει στην άμυνα της Ουκρανίας περισσότερο από «οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο».

«Τούτου λεχθέντος, δεν τρέφω τίποτε άλλο πέρα από απόλυτη περιφρόνηση για τους ηθικολογούντες πολεμοκάπηλους που πιέζουν για ατελείωτη σφαγή και δεν προσφέρουν καμιά ρεαλιστική λύση στη σύγκρουση. Να καείτε στην κόλαση», συμπλήρωσε.