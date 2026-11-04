Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ότι ο πόλεμος στο Ιράν πρέπει να «τελειώσει».

«Ο αμερικανικός λαός δεν ξέρει γιατί πολεμάμε στο Ιράν.

Αυτός (ο Ντόναλντ Τραμπ) δεν το έχει διευκρινίσει ποτέ. Αλλάζει γνώμη μέρα με τη μέρα, ακόμα και από λεπτό προς λεπτό. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», δήλωσε ο γερουσιαστής την επόμενη μέρα από την θεαματική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.