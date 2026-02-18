Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Συγκλονιστικές εικόνες και αναφορές σκύλων που σκοτώθηκαν στο Μαρόκο έχουν τραβήξει τον παγκόσμιο εξονυχιστικό έλεγχο μιας εκστρατείας που συνδέεται με την προετοιμασία της χώρας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Το έθνος της Βόρειας Αφρικής επιβεβαιώθηκε το 2023 ως συνοικοδεσπότης μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία, μια απόφαση που υποστηρίζουν οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων ότι συνέπεσε με μια εκτεταμένη σφαγή αδέσποτων σε πόλεις του Μαρόκου.

Ακτιβιστές είπαν ότι η υποτιθέμενη προσπάθεια στοχεύει να κάνει τις πόλεις και τα τουριστικά σημεία να φαίνονται πιο καθαρά και ασφαλέστερα, καθώς και πιο ελκυστικά για τους διεθνείς επισκέπτες, τους θαυμαστές και τα μέσα ενημέρωσης, προς αποφυγή αρνητικών σχολίων που σχετίζονται με τα αδέσποτα.

Υπολογίζεται ότι τρία εκατομμύρια αδέσποτα σκυλιά ζουν στους δρόμους του Μαρόκου.

Οι φιλοζωικές οργανώσεις δημοσίευσαν εικόνες και μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες οι μαροκινές αρχές χρησιμοποιούν σκληρές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένου του σφίξιμο των σκύλων από το λαιμό, τη φόρτωσή τους σε φορτηγά και δηλητηρίαση ή πυροβολισμό τους πριν πετάξουν τα σώματά τους σε ομαδικούς τάφους.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα περιέγραψε το Μαρακές, που αναμένεται να φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ως «κέντρο εξόντωσης», όπου σκύλοι μεταφέρονταν με λευκά φορτηγά και επεξεργάζονταν σε εγκαταστάσεις αποθήκης με γάντζους κρέατος και πλενόμενο δάπεδο.

Μάρτυρες σε άλλες πόλεις υποδοχής ισχυρίστηκαν ότι τα σκυλιά λιμοκτονούσαν για μέρες πριν καούν ζωντανά σε αποθήκες σκουπιδιών.

Ο Διεθνής Συνασπισμός Ευημερίας και Προστασίας των Ζώων (IAWPC) δήλωσε ότι το Μαρόκο έχει ένα μοτίβο μεγάλης κλίμακας θανάτωσης ζώων ενόψει σημαντικών διεθνών γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι οργανισμοί όπως η FIFA δεν εκδίδουν εντολές αλλά ουσιαστικά επιτρέπουν την πρακτική αυτή.

Ο συνασπισμός υπέβαλε φάκελο 91 σελίδων στη FIFA, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών που τεκμηριώνουν δηλητηριάσεις, καταναγκαστική ασιτία και πυροβολισμούς σκύλων. Παρά τα στοιχεία, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζονται οι κατηγορίες.

«Μετά την [επιβεβαίωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου], η εξόντωση των σκύλων έχει αυξηθεί δραματικά», ανέφερε η IAWPC σε δήλωση.

Ως αποτέλεσμα, ο φόβος είναι ότι το Μαρόκο θα προχωρήσει τώρα στο σχέδιό του για τη μαζική σφαγή τριών εκατομμυρίων σκύλων.

Ένας εκπρόσωπος της FIFA είπε στην Daily Mail ότι κατά τη διάρκεια της προσφοράς της για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2030, το Μαρόκο τόνισε τη δέσμευσή του για την καλή διαβίωση των ζώων, επισημαίνοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επεκτείνει τις κλινικές και να υποστηρίξει προγράμματα για αδέσποτα σκυλιά.

«Με τη διαδικασία υποβολής προσφορών να έχει ολοκληρωθεί τώρα, η FIFA παρακολουθεί με τους τοπικούς ομολόγους της με στόχο να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι δεσμεύσεις», συνέχισε ο εκπρόσωπος της FIFA.

Η FIFA είπε επίσης ότι συνεργάζεται με την ομάδα IAWPC, η οποία συγκάλεσε μια παγκόσμια ομάδα ανώτερων νομικών και ειδικών για την καλή διαβίωση των ζώων για να εξετάσει τα σχέδια κανονισμών του Μαρόκου. Οι συστάσεις τους έχουν πλέον υποβληθεί στις μαροκινές αρχές.

Η πρεσβεία του Μαρόκου στο Λονδίνο αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει σφαγή αδέσποτων σκύλων και αναφέροντας αυτό που περιέγραψε ως δέσμευση της χώρας για βιώσιμη διαχείριση των ζώων.

Ένας εκπρόσωπος είπε πέρυσι ότι το Μαρόκο ξεκίνησε ένα πρόγραμμα Trap, Neuter, Vaccinate, Release το 2019 και επενδύει σε κλινικές, κτηνιατρικές υπηρεσίες και δημοτικά συστήματα υγιεινής, προσθέτοντας: «Είναι εντελώς αναληθές ότι το Μαρόκο σχεδιάζει να σκοτώσει αδέσποτα σκυλιά ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2030».

Ωστόσο, έγγραφα που έλαβε η The Athletic φέρεται να δείχνουν ότι οι τοπικές αρχές παρήγγειλαν 1.000 φυσίγγια τον Σεπτέμβριο του 2025 για να αντιμετωπίσουν αδέσποτα σκυλιά.

Στην έκθεση αξιολόγησης για την προσφορά του Μαρόκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η FIFA επικαλέστηκε τη δέσμευση της χώρας για την καλή διαβίωση των ζώων.

Η εκπρόσωπος της PETA, Catie Cryar, δήλωσε στην Daily Mail: «Το Μαρόκο δεν έχει προσπαθήσει να κρύψει το γεγονός ότι τα σκυλιά δηλητηριάζονται, πυροβολούνται και καίγονται ζωντανά για να “καθαρίσουν” για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, όπως περιγράφει αυτή η έκθεση, οπότε δεν χρειάστηκε έρευνα.

«Οντότητες της PETA σε όλο τον κόσμο διαμαρτύρονται για εκδηλώσεις της FIFA και δεκάδες χιλιάδες μέλη και υποστηρικτές της PETA έχουν στείλει επείγουσες εκκλήσεις καλώντας τη FIFA να αποσύρει το δικαίωμα του Μαρόκου να συνδιοργανώσει το τουρνουά, εκτός εάν σταματήσει τη σφαγή σκύλων.

«Η FIFA πρέπει να σταματήσει τον πυροβολισμό σκύλων στο όνομά της, και μπορεί να ξεκινήσει τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος στείρωσης για να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης αδέσποτων ζώων στους δρόμους του Μαρόκου».

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ Μαρκ Ράφαλο υποστήριξε την καμπάνια IAWPC για να σταματήσουν οι δολοφονίες σε μια ανάρτηση X που αναφέρει: «Το να σκοτώσεις εκατομμύρια σκύλους για να προετοιμαστείς για ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός δεν είναι πρόοδος, είναι ηθική αποτυχία.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να ενώνει τον κόσμο, όχι να χτίζεται πάνω σε δεινά που συμβαίνουν κεκλεισμένων των θυρών. Υπάρχουν ανθρώπινες λύσεις και η επιλογή της συμπόνιας αντί της βίας είναι μια ευθύνη που μοιραζόμαστε όλοι».

Ο Διεθνής Συνασπισμός Ζώων έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για να αποκαλύψει αυτό που αποκαλεί «το άσχημο μυστικό του Μαρόκου», περιγράφοντας λεπτομερώς τις φρικτές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση αδέσποτων σκύλων.

Ισχυρίζονται ότι τα σκυλιά δηλητηριάζονται με στρυχνίνη, εγχεόμενη απευθείας στο σώμα τους ή τρέφονται με δόλωμα.

Ένοπλοι φέρονται να περιπολούν στους δρόμους όλο το εικοσιτετράωρο, πυροβολώντας τα ζώα και συχνά αφήνοντάς τα πληγωμένα να πεθάνουν αγωνιώντας.

Άλλα σκυλιά λέγεται ότι παγιδεύονται με συσκευές σύσφιξης, ρίχνονται σε φορτηγά και μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις όπου θανατώνονται βίαια.

Ο συνασπισμός ισχυρίζεται ότι από την ανακοίνωση της FIFA το 2023, οι δολοφονίες έχουν αυξηθεί δραματικά, παρά το γεγονός ότι οι μαροκινές αρχές ισχυρίστηκαν τον Αύγουστο του 2024 ότι η πρωτοβουλία είχε σταματήσει.

Η ψυχολογική ευημερία και η ηθική ανάπτυξη των παιδιών που παρακολουθούν την αναφερόμενη σφαγή σκύλων στο Μαρόκο έχουν γίνει επίσης ένα αυξανόμενο επίκεντρο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (UNCRC).