Σφοδρές χιονοπτώσεις σημειώνονται σήμερα στις ελβετικές Άλπεις, οι οποίες δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στο νοτιοδυτικό καντόνι του Βαλέ, όπου οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο χιονοστιβάδων και έκλεισαν για προληπτικούς λόγους όλα τα σχολεία.

Μεγάλες ποσότητες χιονιού -το ύψος του έφθασε τα 120 εκατοστά- έπεσαν επίσης την περασμένη νύκτα σε τμήμα των γαλλικών Άλπεων, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης και αναστάτωση στις μεταφορές.

Οι ισχυρές χιονοπτώσεις, που σημειώνονται από χθες, Τετάρτη, στο ελβετικό καντόνι, δεν έχουν ωστόσο προκαλέσει μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές που είναι αρμόδιες για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Wow!! Boatloads of snow in Val-d’Isère in Savoie in the #French Alps near the #Italian border this morning ❄️☃️ pic.twitter.com/x7srRzD8lH

— BIZBoost ft. Talents (@BIZBoostFeature) April 17, 2025