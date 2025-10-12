Στο κλείσιμο των κύριων συνοριακών περασμάτων με το Αφγανιστάν προχώρησε σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, το Πακιστάν. Το βράδυ του Σαββάτου προηγήθηκαν σφοδρές ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με το Reuters, η Καμπούλ υποστηρίζει ότι σκότωσε 58 Πακιστανούς στρατιώτες.

Το υπουργείο Άμυνας του Αφγανιστάν ανακοίνωσε ότι ο στρατός του άνοιξε πυρ εναντίον πακιστανικών φυλακίων στα σύνορα, σε αντίποινα για τα αεροπορικά πλήγματα σε αφγανικό έδαφος τις προηγούμενες ημέρες.

Η Καμπούλ ανακοίνωσε ότι οι συγκρούσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 58 Πακιστανών στρατιωτών, χωρίς όμως να διευκρινίσει πώς προκύπτει ο συγκεκριμένος αριθμός. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, 20 Αφγανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν.

Πακιστανικές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι «προκάλεσαν απώλειες» στις αφγανικές δυνάμεις, χωρίς όμως να αναφερθούν σε αριθμούς. Το Reuters δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες αυτές. Και οι δύο πλευρές υποστήριξαν ότι κατέστρεψαν φυλάκια του αντιπάλου. Οι ανταλλαγές πυρών περιορίστηκαν το πρωί της Κυριακής.

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών γεννήθηκε και γιγαντώθηκε όταν το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε την αφγανική διοίκηση των Ταλιμπάν ότι παρέχει καταφύγιο σε μαχητές της οργάνωσης Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), οι οποίοι πραγματοποιούν επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος – ισχυρισμούς που η Καμπούλ αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Η TTP μάχεται εδώ και χρόνια για την ανατροπή της πακιστανικής κυβέρνησης και την εγκαθίδρυση ενός αυστηρού ισλαμικού καθεστώτος.

Σήμερα, το Πακιστάν, που μοιράζεται σύνορα 2.600 χιλιομέτρων με το Αφγανιστάν, προχώρησε στο κλείσιμο δύο κύριων συνοριακών διαβάσεων, στο Torkham και το Chaman, όπως και τριών μικρότερων (Kharlachi, Angoor Adda και Ghulam Khan), σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.