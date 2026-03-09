Σφοδρές συγκρούσεις μαίνονται τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα της χώρας με τη Συρία, όπου κατέφθασαν αερομεταφερόμενοι καταδρομείς του Ισραήλ με ελικόπτερα, μεταδίδει το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Σύμφωνα με το ANI, οι συγκρούσεις εκτυλίσσονται κοντά στο χωριό Ναμπί Σέιτ, το οποίο έγινε ήδη στόχος τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο Ισραηλινών καταδρομέων που αποπειράθηκαν, ανεπιτυχώς, να ανακτήσουν το πτώμα Ισραηλινού αεροπόρου που είχε αιχμαλωτιστεί το 1986.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χεζμπολάχ δήλωσε νωρίτερα ότι μαχητές του σιιτικού κινήματος, που πρόσκειται στο Ιράν, κατέρριψαν ισραηλινό ελικόπτερο στην περιοχή όπου μαίνονται οι μάχες.