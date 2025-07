Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 100 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Νότια Κορέα, καθώς η χώρα πλήττεται από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Ασφάλειας.

Μέχρι το πρωί της Πέμπτης, ορισμένες περιοχές της επαρχίας Σάουθ Τσουνγκτσέονγκ, νοτίως της Σεούλ, είχαν δεχθεί περισσότερα από 400 χιλιοστά βροχής από την Τετάρτη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Overnight downpours exceeding 100 millimeters (3.9 inches) per hour battered Daejeon and South Chungcheong. Rivers overflowed and homes were flooded, along with other numerous incidents of damage. https://t.co/dRgIHh11ub

