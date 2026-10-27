Βαθύ ρήγμα και έντονες πολιτικές αναταράξεις στον σκανδιναβικό Βορρά προκάλεσε η πρωτοβουλία του προέδρου της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και του πρωθυπουργού της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, να συνομιλήσουν απευθείας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, εξέφρασε την έντονη δυσφορία και την κατηγορηματική αντίθεσή της, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «εντελώς λανθασμένη» και καταγγέλλοντας πλήρη απουσία συντονισμού με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, ο Σουηδός ομόλογός της, Ουλφ Κρίστερσον, κράτησε πιο μετριοπαθή στάση, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η όποια ειρήνη πρέπει να γίνει αυστηρά με τους όρους του Κιέβου.

Τα πυρά της Μέτε Φρεντέρικσεν: «Πρέπει να διαφυλάσσουμε την ενότητα της Ευρώπης»

Η τηλεφωνική επαφή των ηγετών της Νορβηγίας και της Φινλανδίας με τον Ρώσο πρόεδρο, η οποία έσπασε το πολυετές διπλωματικό μέτωπο απομόνωσης της Μόσχας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, πυροδότησε άμεση και οξύτατη κριτική από την Κοπεγχάγη.

Μιλώντας στο δανικό τηλεοπτικό δίκτυο TV 2, η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετη με τις αυτόνομες διπλωματικές κινήσεις:

«Είμαι πολύ επιφυλακτική απέναντι σε αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβαν από μόνες τους η Νορβηγία και η Φινλανδία. Δεν υπήρξε συντονισμός με εμάς τους υπόλοιπους».

Η επικεφαλής της δανικής κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η προσέγγιση αυτή είναι εξ ολοκλήρου εσφαλμένη, τονίζοντας ότι οι σκανδιναβικές και οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης οφείλουν να διατηρούν αρραγές μέτωπο:

«Πιστεύω ότι πρέπει να διαφυλάσσουμε την ενότητα της Ευρώπης αντί να ενεργούμε μεμονωμένα. Πραγματικά δεν γνωρίζω τι πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν οι δύο χώρες με αυτό. Έχουμε υπογραμμίσει και στο παρελθόν, μέσα από σαφείς δηλώσεις της υπόλοιπης Ευρώπης, πόσο σημαντικό είναι εμείς οι Ευρωπαίοι να παραμένουμε ενωμένοι, ιδιαίτερα όταν άλλοι έχουν ακολουθήσει τον δικό τους δρόμο και, για παράδειγμα, έχουν ταξιδέψει στη Μόσχα».

Reporter: News has just broken that your Nordic colleagues held a conversation with #ruZZian President Vladimir Putin. Were you informed about this conversation, and what can you say about it? Danish Prime Minister Mette Frederiksen: I am very skeptical of this independent Norwegian-Finnish initiative. It was not coordinated with any of us. I see no signs that #ruZZia wants peace with Europe – neither in the hybrid warfare it wages every day, nor in #Ukraine, where brutal and aggressive strikes continue daily, claiming many lives. I believe Europe must stand together rather than act independently. She nailed it. Let Mette represent Europe at the table. — Aurora Unsilenced (@iamStillAurora) October 27, 2026

Παράλληλα, απέρριψε την εκτίμηση ότι η ρωσική πλευρά είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός, επισημαίνοντας:

«Δεν βλέπω καμία ένδειξη ότι η Ρωσία επιθυμεί ειρήνη με την Ευρώπη, ούτε σε ό,τι αφορά τον υβριδικό πόλεμο που διεξάγεται καθημερινά ούτε σε σχέση με την Ουκρανία, όπου εξαπολύει κάθε μέρα σφοδρές και επιθετικές επιθέσεις, με αποτέλεσμα να χάνονται πολλές ανθρώπινες ζωές».

Finland and Norway Defend Direct Moscow Talks as European Consensus Fractures Danish Prime Minister Mette Frederiksen publicly questioned the efficacy of recent uncoordinated phone calls between Vladimir Putin and leaders of Finland and Norway, warning against “going solo” while Helsinki and Oslo maintained that direct dialogue remains necessary to navigate regional security and the ongoing war in Ukraine. #EuroPost — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) October 27, 2026

Η επικοινωνία Στουμπ-Στέρε-Πούτιν και οι απαιτήσεις του Κρεμλίνου

Η συνομιλία του Αλεξάντερ Στουμπ και του Γιόνας Γκαρ Στέρε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, με τον Φινλανδό πρόεδρο να την χαρακτηρίζει «ουσιαστική» και να επιμένει πως η ειρήνευση μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από απευθείας επαφές με τη ρωσική ηγεσία.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Κρεμλίνου, η επαφή πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία των ηγετών του Ελσίνκι και του Όσλο, με τα δύο μέρη να συμφωνούν να διατηρήσουν ανοικτό τον δίαυλο απευθείας τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τις άκαμπτες αξιώσεις της Μόσχας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών:

«Μια δίκαιη και μακροπρόθεσμη ειρήνη στην Ουκρανία είναι δυνατή μόνο εάν ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας».

Η διαφοροποιημένη στάση της Σουηδίας

Στον αντίποδα των σκληρών επικρίσεων της Δανίας, η κυβέρνηση της Σουηδίας επέλεξε να κρατήσει πιο μετριοπαθή και ισορροπημένη γραμμή απέναντι στους γείτονές της.

Σε δηλώσεις του στο σουηδικό τηλεοπτικό δίκτυο SVT, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, δεν υιοθέτησε τους επιθετικούς τόνους της Φρεντέρικσεν. Ο ίδιος, σημείωσε πως «εάν οι συνομιλίες οδηγούν στην ειρήνη, τότε είναι καλό να γίνονται». Όσον αφορά τις ρωσικές επιθέσεις συμπλήρωσε πάντως ότι οι καθημερινές στρατιωτικές ενέργειες της Ρωσίας δεν δείχνουν πρόθεση τερματισμού των μαχών. Σχετικά με τους όρους επίλυσης, ξεκαθάρισε ρητά ότι η θέση της Στοκχόλμης παραμένει αμετάβλητη, υπογραμμίζοντας: «Η θέση της Σουηδίας είναι πως η ειρήνη πρέπει να επιτευχθεί με τους όρους της Ουκρανίας».