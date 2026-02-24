Αμείλικτη χιονοθύελλα με σφοδρούς ανέμους έπληξε τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, αποθέτοντας πάνω από 60 εκατοστά χιονιού σε ορισμένες περιοχές.

Οι αξιωματούχοι της Νέας Υόρκης κήρυξαν λήξη της χιονοκαταιγίδας στις 4:30 μ.μ. (ώρα Ανατ. Ακτής) και κάλεσαν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να καθαρίσουν το χιόνι από τα πεζοδρόμια μπροστά από τις ιδιοκτησίες τους.

Νωρίτερα, άνεμοι που έφτασαν έως και τα 130 χλμ./ώρα (80 mph) σε συνδυασμό με πυκνή χιονόπτωση έπληξαν το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, την Πενσιλβάνια, το Κονέκτικατ, το Ρόουντ ‘Αιλαντ και τη Μασαχουσέτη.

Οι συνθήκες αυτές δημιούργησαν φαινόμενα «λευκού πέπλου» (whiteout), με εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα.

Κυβερνήτες σε οκτώ πολιτείες και αρκετές μεγάλες πόλεις κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοινώθηκαν απαγορεύσεις μη αναγκαίων μετακινήσεων για το Νιου Τζέρσεϊ, την περιοχή της Νέας Υόρκης και τμήματα της Μασαχουσέτης. Αν και ορισμένες έχουν πλέον αρθεί, οι αξιωματούχοι συνέχισαν να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τους δρόμους.

Η χιονοθύελλα ήταν η ένατη μεγαλύτερη στην ιστορία της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με αρχεία που χρονολογούνται από το 1869, μετέδωσε το CBS News New York.

Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, τουλάχιστον 50 εκ. χιονιού είχαν καταγραφεί στο Σέντραλ Παρκ, ενώ περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς έφτασαν περίπου τα 51 εκ. Στο Λονγκ ‘Αιλαντ και το Σέντραλ ‘Αισλιπ καταγράφηκαν 79 εκ, ενώ πολλές περιοχές στο Νιου Τζέρσεϊ μέτρησαν τουλάχιστον 60 εκ. χιονιού.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μάμντανι κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τους δρόμους καθ’ όλη τη διάρκεια της χιονόπτωσης. Ακύρωσε τα μαθήματα στα σχολεία τη Δευτέρα και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που περιλάμβανε καθολική απαγόρευση μετακινήσεων στην πόλη, η οποία άρθηκε γύρω στο μεσημέρι. Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν την Τρίτη.

«Παρότι η απαγόρευση μετακινήσεων έχει αρθεί, οι συνθήκες στους δρόμους παραμένουν επικίνδυνες», δήλωσε ο Μάμντανι.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ λόγω της χιονοθύελλας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίησε περίπου 100 μέλη της Εθνοφρουράς.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, η κυβερνήτης Μίκι Σέριλ κήρυξε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ αντίστοιχες προειδοποιήσεις εκδόθηκαν και για τμήματα της νότιας Νέας Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μόρα Χίλι ζήτησε την ανάπτυξη 200 μελών της Εθνοφρουράς. «Πρόκειται για σοβαρή καταιγίδα. Είναι μία που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη», δήλωσε.

Ο δήμαρχος της Βοστώνης Μισέλ Γου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά Δευτέρα και Τρίτη.

Η απαγόρευση μετακινήσεων στο Ρόουντ ‘Αιλαντ θα παραμείνει σε ισχύ, ενώ η κατάσταση θα επανεξεταστεί το πρωί της Τρίτης, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Νταν ΜακΚι.

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ρεύμα

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις βρίσκονταν χωρίς ρεύμα έως το μεσημέρι της Δευτέρας, σύμφωνα με το PowerOutage.us, κυρίως στη Μασσαχουσέτη και το Νιου Τζέρσεϊ.

Το ΝΒC μετέδωσε ότι περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε ολόκληρη τη βορειοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αρχές στο Atlantic City κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ιδίως σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες.

Πάνω από 3.400 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και περισσότερες από 5.600 τη Δευτέρα, σύμφωνα με το FlightAware. Για την Τρίτη είχαν ήδη ακυρωθεί πάνω από 1.700 πτήσεις.

Περισσότερες από 5.800 πτήσεις είχαν ακυρωθεί μέχρι τις 11.00 το πρωί, τοπική ώρα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Βοστόνης και της Φιλαδέλφειας. Ανεστάλησαν επίσης πολλά δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών και του σιδηροδρόμου, κυρίως στο Νιου Τζέρσεϊ.

New York, New Jersey, Pennsylvania Shutter Down As Blizzard Batters US Northeast | Bomb Cyclone More than 40 million people are under blizzard warnings in northeastern US. According to CNN, the hardest hit places could see snow up to 2 inches with more than a foot expected in… pic.twitter.com/zfE1DDSY1v — The No Cap Press (@TheNoCapPress) February 23, 2026

Περίπου 660.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us, εκ των οποίων 265.000 στη Μασαχουσέτη και 130.000 στο Νιου Τζέρσεϊ.

23 Şubat 2026 New York ABD 🇺🇲 pic.twitter.com/zz4HDKC8ub — Hermes (@hermesisos) February 23, 2026

Στη Νέα Υόρκη, οι ουρανοξύστες της Γουόλ Στριτ μόλις που διακρίνονταν από το γειτονικό διαμέρισμα του Μπρούκλιν. Όμως η χιονοθύελλα δεν εμπόδισε τους Νεοϋορκέζους να πάνε στη δουλειά τους, αν και ήταν σαφώς λιγότεροι και τα δρομολόγια του μετρό καθυστερούσαν.

«Νόμιζα ότι θα ήμουν μόνη μου» είπε, αιφνιδιασμένη, η Εβαντζελίν Πλακάς, γύρω στις 9 το πρωί στον σταθμό της Τάιμς Σκουέρ. Επέστρεφε στο σπίτι της αφού εργαζόταν όλη τη νύχτα ως προσωπικό ασφαλείας και βρήκε τη θύελλα «πανέμορφη, με απίστευτα χρώματα».

Στο ίδιο βαγόνι, ο 25χρονος Κρις είχε τη δυνατότητα να μείνει στο σπίτι του, όμως προτίμησε να πάει στο γραφείο. «Το περίμενα, μόνο που έχει λιγότερους συρμούς στο μετρό», σχολίασε.

Άλλοι επέλεξαν να κάνουν μια βόλτα στην πόλη και να επιστρέψουν στο σπίτι τους για τηλεργασία. «Έκανε κρύο, υγρασία, είχε πολύ αέρα. Αλλα ήταν όμορφα», είπε ο 45χρονος Κρις Κρόουελ.

Στο Γουίλντγουντ, στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ, ο Βίνσεντ Γκριρ, ήταν, αντιθέτως, «μπουχτισμένος». «Δεν θέλω να ξαναδώ χιόνι. Δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου, πάγωσα!» είπε, καθαρίζοντας με το φτυάρι το πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι του.

Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι προειδοποίησε χθες ότι η θύελλα αυτή θα είναι η χειρότερη που έχει βιώσει η πόλη την τελευταία δεκαετία. Απαγόρευσε την κυκλοφορία των οχημάτων στην πόλη και προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια του.

«Ιστορικών διαστάσεων» αναμένεται ότι θα είναι η κακοκαιρία και στη Βοστόνη, σύμφωνα με τη δήμαρχο Μισέλ Γου.

Στα τέλη Ιανουαρίου, το κύμα ψύχους στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους στη Νέα Υόρκη, κυρίως από υποθερμία. Σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν περίπου 100 θάνατοι.

Από χθες, στη Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστόνη λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας με θέρμανση, για όσους έχουν ανάγκη.