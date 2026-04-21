Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στην Ιταλία οι χυδαίες αναφορές του Ρώσου δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή Vladimir Solovyov κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, μέσα από την εκπομπή του.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Polnyj Kontakt» (Full Contact), ο Solovyov εξαπέλυσε σφοδρή φραστική επίθεση, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και εκφράσεις στα ιταλικά, με αναφορές που προκάλεσαν αντιδράσεις για τον έντονα υβριστικό τους χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων, ο Ρώσος παρουσιαστής χαρακτήρισε τη Μελόνι με βαρείς προσωπικούς χαρακτηρισμούς, ενώ προχώρησε σε υποτιμητικές αναφορές εναντίον της, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί «ντροπή» και διατυπώνοντας ισχυρισμούς περί «προδοσίας» έναντι πολιτικών προσώπων, χωρίς να παρουσιάζει αποδείξεις.

Πιο συγκεκριμένα, την χαρακτήρισε «φασίστρια, πιστοποιημένη ηλίθια, κακή γυναίκα» και την αποκάλεσε «πουτ…να»

Η τοποθέτησή του εντάσσεται στη συχνά επιθετική ρητορική που χρησιμοποιεί σε δημόσιες παρεμβάσεις του, οι οποίες έχουν κατά καιρούς προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από την ιταλική κυβέρνηση, ενώ το περιστατικό αναπαράγεται ευρέως από διεθνή μέσα ενημέρωσης, λόγω της σφοδρότητας των εκφράσεων που χρησιμοποιήθηκαν.