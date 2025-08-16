«Ήταν ντροπή – Στεκόσουν σαν θαυμαστής του» δηλώνει ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, καταγγέλλοντας τον Τραμπ για υπονόμευση των αμερικανικών θεσμών.

Με αιχμηρή δημόσια παρέμβαση, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, εξαπέλυσε δριμεία κριτική εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τη συμπεριφορά του τελευταίου, στη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, μέσω βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε τον Τραμπ για ενδοτισμό και θεσμική αποδυνάμωση.

❗Ο Σβαρτσενέγκερ χαρακτήρισε τον Τραμπ «πατσαβούρα» και οπαδό του Πούτιν μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα. Telegram:https://t.co/GbXSsXERcz pic.twitter.com/uWBb2IM6PH — laralara_Z (@loraavra) August 16, 2025

Κατηγορώ Σβαρτσενέγκερ: «Ξεπούλησες τη χώρα μας»

«Πρόεδρε Τραμπ, μόλις είδα τη συνέντευξή σου δίπλα στον Πούτιν. Ήταν ντροπιαστική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σβαρτσενέγκερ.

«Στεκόσουν εκεί σαν ένθερμος θαυμαστής του, σαν να περίμενες να σου δώσει αυτόγραφο», πρόσθεσε δηκτικά.

Ο διάσημος ηθοποιός και πολιτικός κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ότι «πρόδωσε» τις αμερικανικές αξίες:

«Ξεπούλησες το σύστημα δικαιοσύνης, τις μυστικές υπηρεσίες και –το πιο σημαντικό– τη χώρα μας», τόνισε, καλώντας τον Τραμπ να αναλογιστεί τον θεσμικό του ρόλο.

Αναφερόμενος στο ιστορικό παράδειγμα του Ρόναλντ Ρίγκαν, ο Σβαρτσενέγκερ διερωτήθηκε:

«Τι απέγινε η αποφασιστικότητα εκείνου του προέδρου που ζήτησε από τον Γκορμπατσόφ να γκρεμίσει το Τείχος του Βερολίνου;».

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Χωρίς συμφωνία αλλά με «θετικό κλίμα»

Η κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών, έπειτα από τρίωρες διαβουλεύσεις στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Ωστόσο, και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τη συνάντηση «παραγωγική» και «εποικοδομητική».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως επήλθε «σημαντική πρόοδος» και πως υπάρχουν ακόμα διαφορές που πρέπει να γεφυρωθούν, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχουν πολλές πιθανότητες για τελική συμφωνία».

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση της Μόσχας πως η ειρήνη στην Ουκρανία εξαρτάται από την άρση των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης. Εξέφρασε δε την ελπίδα πως η συνεννόηση θα οδηγήσει σε μακροχρόνια επίλυση.

Προαναγγελία νέας συνάντησης

Η συνάντηση έκλεισε με μια υπόσχεση ότι θα ξαναειδωθούν.

Συγκεκριμένα ο Τραμπ αποχαιρέτησε τον Πούτιν λέγοντας «θα σας ξαναδώ σύντομα», ενώ ο Ρώσος πρόεδρος, πρότεινε να είναι η επόμενη συνάντηση στη Μόσχα, πρόταση που ο Τραμπ δεν απέκλεισε.