Σε εξέλιξη βρίσκεται νέο κύμα επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με ανταπόκριση από το Τελ Αβίβ. Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, με στόχο θέσεις εκτόξευσης ρουκετών που έχουν εντοπιστεί σε δύσβατες ορεινές περιοχές.

Οι επιθέσεις πλήττουν ευρύ φάσμα οικισμών στο βόρειο Ισραήλ, μεταξύ αυτών η Ναχαρίγια, περιοχές γύρω από τη Χάιφα και η Κιριάτ Σμόνα, ενώ συναγερμοί ηχούν διαρκώς καλώντας τους πολίτες να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης προειδοποίηση εκκένωσης για την πόλη της Τύρου στον Λίβανο και τις γύρω περιοχές, συμπεριλαμβανομένων προσφυγικών καταυλισμών. Οι κάτοικοι καλούνται να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι για λόγους ασφαλείας, καθώς αναμένονται περαιτέρω επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, οι αρχές είχαν ενημερώσει ότι έχουν εντοπιστεί έτοιμες προς εκτόξευση ρουκέτες, προτρέποντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να κατευθύνονται άμεσα σε καταφύγια μόλις ενεργοποιούνται οι σειρήνες.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها وفق ما يعرض في الخارطة 🔸انشطة حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.

🔸حرصًا على سلامتكم ندعوكم إلى اخلاء منازلكم فورا وفق المنطقة المعروضة في الخارطة والانتقال… pic.twitter.com/axvKIlW8IZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 17, 2026

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και ο θάνατος του Λαριτζανί, ο οποίος φέρεται να είχε αποφύγει τον εντοπισμό μετακινούμενος διαρκώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής του σε εκδήλωση στο Ιράν, γεγονός που οδήγησε σε συντονισμένες προσπάθειες εντοπισμού του μέσω τεχνολογικών και επιχειρησιακών μέσων. Μετά από δύο ανεπιτυχείς απόπειρες, το τρίτο χτύπημα κατέληξε στον θάνατό του.

Παράλληλα, πλήγμα δέχθηκε και υψηλόβαθμο στέλεχος των Μπασίτζ, των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν, σε επιθέσεις που αποδίδονται σε ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις.

Παρά τις εκτιμήσεις για προσωρινή αποδιοργάνωση, η αντίδραση του Ιράν υπήρξε άμεση, με πολλαπλούς συναγερμούς για βαλλιστικούς πυραύλους να καταγράφονται τόσο στο βόρειο όσο και στο κεντρικό Ισραήλ.

Τέλος, σε ερώτηση για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, οι ισραηλινές Αρχές δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν την τρέχουσα τοποθεσία του, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού του, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση.