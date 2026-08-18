Ο Δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε το πρωί ότι τουλάχιστον 620 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπολύθηκαν εναντίον της περιφέρειας της πρωτεύουσας της Ρωσίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, ενώ ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για τρεις τραυματίες.

Δείτε βίντεο από την ουκρανική επίθεση στη Μόσχα:

Ο Δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν έκανε λόγο με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του μέσω Telegram, για τις καταρρίψεις των drones, συνολικά 620 από χθες βράδυ ως τις 05:00, ανάμεσά τους 180 μέσα στην περιφέρεια.

Ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας της Μόσχας, ο Αντρέι Βαραμπιόφ, έκανε λόγο από πλευράς του για τρεις τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου κοριτσιού 10 ετών, και πυρκαγιά σε αποθήκη του ρωσικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.