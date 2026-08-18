Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ο Δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε το πρωί ότι τουλάχιστον 620 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπολύθηκαν εναντίον της περιφέρειας της πρωτεύουσας της Ρωσίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, ενώ ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για τρεις τραυματίες.

Δείτε βίντεο από την ουκρανική επίθεση στη Μόσχα:

 

Ο Δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν έκανε λόγο με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του μέσω Telegram, για τις καταρρίψεις των drones, συνολικά 620 από χθες βράδυ ως τις 05:00, ανάμεσά τους 180 μέσα στην περιφέρεια.

Εικόνα από την πυρκαγιά σε αποθήκη του ρωσικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries

Ο Κυβερνήτης της Περιφέρειας της Μόσχας, ο Αντρέι Βαραμπιόφ, έκανε λόγο από πλευράς του για τρεις τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου κοριτσιού 10 ετών, και πυρκαγιά σε αποθήκη του ρωσικού κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Μόσχα