Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν σειρά εκρήξεων πυραύλων τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, όπου υψώνονταν καπνοί σε διάφορες συνοικίες, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον οκτώ τραυματίες.

«Ο εχθρός επιτίθεται με βαλλιστικούς πυραύλους», προειδοποίησε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο –αφού νωρίτερα είχε κάνει λόγο για εκτοξεύσεις πυραύλων τύπου κρουζ από την πολεμική αεροπορία της Ρωσίας και παρουσία ρωσικών drones στους ουκρανικούς αιθέρες– προτρέποντας τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια.

Μετά τις εκρήξεις, κάτοικοι έσπευσαν σε καταφύγια, φορτωμένοι σάκους και κουβέρτες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έδωσε μέσω Telegram απολογισμό που έκανε λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες, 7 από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ νωρίτερα αναφέρθηκε σε πυρκαγιές, εκτεταμένες ζημιές σε κτήρια και διακοπές ρεύματος σε διάφορες συνοικίες.

«Στη γειτονιά Ποντίλσκι, επανειλημμένα πλήγματα σε εννιαώροφο κτήριο προκάλεσε καταρρεύσεις» και «μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια», τόνισε νωρίτερα.