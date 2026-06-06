Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν απάντησε στον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, με μια ανάρτηση γραμμένη στα αραβικά, χρησιμοποιώντας τη λιβανέζικη διάλεκτο για να τον κατηγορήσει για πολιτική προδοσία, αφότου ο Αούν δήλωσε ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί με την Ουάσιγκτον.

Πιο συγκεκριμένα σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος Εσμαήλ Μπαγκαέι έγραψε: «Πουλάει αυτόν που στέκεται δίπλα του και αγοράζει αυτόν που στέκεται απέναντί του. Εγκαταλείπει αυτόν που τον στήριξε και ακολουθεί αυτόν που τον έπνιξε».

Υπενθυμίζεται πως ο Αούν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες, αλλά ότι είχε επιτευχθεί μια σημαντική πρόοδος.

Κατηγόρησε επίσης το Ιράν ότι χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως «διαπραγματευτικό χαρτί» στις διαπραγματεύσεις του με τις ΗΠΑ.