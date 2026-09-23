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Η κυβέρνηση του Ισραήλ καταφέρθηκε χθες Τρίτη με ιδιαίτερα σφοδρό τρόπο εναντίον όσων είπε ο Εμανουέλ Μακρόν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς ο πρόεδρος της Γαλλίας επέκρινε ισραηλινές ενέργειες στη Δυτική Όχθη, ιδίως το κύμα βίας των εποίκων, και επιχειρηματολόγησε ότι η Χαμάς δεν είναι ενεργή στην περιοχή, όπου κυβερνά η –αποδυναμωμένη– Παλαιστινιακή Αρχή.
«Ο αλλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος», τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδραση του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται να πάρει τον λόγο στη Γενική Συνέλευση αύριο Πέμπτη, προσάπτοντάς του «άγνοια» που όμως «δεν είναι δικαιολογία».
The Prime Minister’s Office:
The grotesque absurdity of Emmanuel Macron’s statement is staggering.
On Sunday, the eve of Yom Kippur, just two days ago, Netanel Shukrun—a FRENCH CITIZEN and father of six—was murdered in his car by a Hamas terrorist in Judea and Samaria. With his…
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 22, 2026