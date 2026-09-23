Η κυβέρνηση του Ισραήλ καταφέρθηκε χθες Τρίτη με ιδιαίτερα σφοδρό τρόπο εναντίον όσων είπε ο Εμανουέλ Μακρόν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς ο πρόεδρος της Γαλλίας επέκρινε ισραηλινές ενέργειες στη Δυτική Όχθη, ιδίως το κύμα βίας των εποίκων, και επιχειρηματολόγησε ότι η Χαμάς δεν είναι ενεργή στην περιοχή, όπου κυβερνά η –αποδυναμωμένη– Παλαιστινιακή Αρχή.

«Ο αλλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος», τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδραση του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται να πάρει τον λόγο στη Γενική Συνέλευση αύριο Πέμπτη, προσάπτοντάς του «άγνοια» που όμως «δεν είναι δικαιολογία».