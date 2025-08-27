Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Τζορτζ Σόρος και του γιου του, Αλεξάντερ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, καλώντας την αμερικανική δικαιοσύνη να προχωρήσει σε δίωξή τους βάσει του νόμου RICO, ο οποίος αφορά εγκληματικές οργανώσεις.

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος ακροαριστερός γιος του, θα πρέπει να κατηγορηθούν με τον νόμο RICO για την υποστήριξή τους σε βίαιες διαμαρτυρίες και πολλά άλλα σε όλη τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τους για πρόκληση ζημίας στην Αμερική.

Ο Τραμπ τούς αποκάλεσε «ψυχοπαθείς» και προειδοποίησε φίλους και συνεργάτες τους στη Δυτική Ακτή: «Προσέξτε, σας παρακολουθούμε!».

«Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική, χωρίς να της δώσουν ποτέ την ευκαιρία να ‘αναπνεύσει’ και να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ», συμπλήρωσε στην ανάρτησή του.

Ο Τζορτζ Σόρος, 95 ετών και επιζών του Ολοκαυτώματος, έχει επενδύσει μεγάλο μέρος της περιουσίας του, την οποία απέκτησε τη δεκαετία του ’70 και ’80, στη δημιουργία των Ιδρυμάτων Ανοιχτής Κοινωνίας.

Μέσω αυτών, έχει χρηματοδοτήσει εκατοντάδες ΜΚΟ και πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο, από την προώθηση της δημοκρατίας έως κοινωνικές και φιλελεύθερες δημόσιες πολιτικές.

Από το 2023, τη διαχείριση των φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων έχει αναλάβει ο γιος του, Αλεξάντερ Σόρος.