Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα αναμένεται να φτάσει στη Γη από απόψε και τη Δευτέρα, προκαλώντας αυξημένη γεωμαγνητική δραστηριότητα, σύμφωνα με την National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Η αμερικανική Υπηρεσία κάνει λόγο για το εντονότερο φαινόμενο ηλιακής ακτινοβολίας των τελευταίων περίπου 20 ετών.

Η καταιγίδα οφείλεται σε ισχυρή εκτίναξη στεμματικής μάζας από τον Ήλιο, δηλαδή σε τεράστια ποσότητα φορτισμένων σωματιδίων που εκτοξεύτηκαν προς το Διάστημα και κατευθύνονται προς τον πλανήτη μας. Όταν αυτά τα σωματίδια φτάσουν στη Γη, αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό της πεδίο, προκαλώντας γεωμαγνητική καταιγίδα υψηλής έντασης.

Η ένταση του φαινομένου εκτιμάται ότι θα αγγίξει το επίπεδο 8 στην κλίμακα Kp (με ανώτατο το 9), γεγονός που κατατάσσει το επεισόδιο στην ανώτερη κατηγορία γεωμαγνητικών διαταραχών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κορύφωση θα σημειωθεί από αργά τη Δευτέρα έως τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με τη NOAA, ενδέχεται να προκληθούν παροδικές διαταραχές σε δορυφορικές επικοινωνίες, συστήματα πλοήγησης και ραδιοεπικοινωνίες υψηλής συχνότητας, ιδιαίτερα σε πολικές περιοχές. Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για πιθανές επιπτώσεις σε αεροπορικές πτήσεις μεγάλων αποστάσεων και σε κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές.

Το φαινόμενο παρακολουθείται στενά, με τις Υπηρεσίες Διαστημικού Καιρού να εκτιμούν ότι η δραστηριότητα θα αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά μέσα στην Τρίτη.