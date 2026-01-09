Σφοδρή είναι η κακοκαιρία που πλήττει την Τουρκία, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα που έχει βιώσει η Κωνσταντινούπολη τα τελευταία χρόνια.

Οι άνεμοι έφτασαν και τα 100 χλμ/ώρα, αγγίζοντας τα 11 μποφόρ, ένταση που πλησιάζει αυτή ενός τυφώνα, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σκάφη έγιναν «κομμάτια» στο λιμάνι

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό των αντίξοων καιρικών συνθηκών είναι ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει σκάφη να τσακίζονται πάνω στον προβλήτα.

«Καταστροφή»

«Μόλις μου έστειλε αυτό η αδελφή μου που ζει στην Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή πλήττεται από μια αρκετά σοβαρή καταιγίδα. Είναι προφανώς άσχημα νέα για τα σκάφη που συντρίβονται στην ακτή, αλλά σκεφτείτε και τον καημένο τον τύπο που προσπαθεί να βγει από το νερό εν μέσω αυτής της καταστροφής. Τα καλά νέα είναι ότι, σύμφωνα με την αδελφή μου, επέζησε και έφυγε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς», έγραψε χαρακτηριστικά ο χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

