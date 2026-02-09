Ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε το ημίχρονο του Super Bowl «απολύτως απαράδεκτο» και «ένα από τα χειρότερα ποτέ». Σε ανάρτησή του, τόνισε ότι η παράσταση δεν αντιπροσωπεύει τα αμερικανικά πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας και αριστείας, ενώ κατηγόρησε ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τα λόγια του καλλιτέχνη Bad Bunny, και ότι οι χορευτικές φιγούρες είναι ακατάλληλες για παιδιά.

 

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το show αποτελεί προσβολή για τη χώρα, η οποία, όπως ανέφερε, καταγράφει καθημερινά νέα ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων επιδόσεων στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για υπερβολικά θετικές κριτικές, λέγοντας ότι «δεν κατανοούν την πραγματικότητα», και ζήτησε από την NFL να αλλάξει άμεσα τον κανόνα έναρξης.

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με το σύνθημά του: «MAKE AMERICA GREAT AGAIN!»

