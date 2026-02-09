Ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε το ημίχρονο του Super Bowl «απολύτως απαράδεκτο» και «ένα από τα χειρότερα ποτέ». Σε ανάρτησή του, τόνισε ότι η παράσταση δεν αντιπροσωπεύει τα αμερικανικά πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας και αριστείας, ενώ κατηγόρησε ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τα λόγια του καλλιτέχνη Bad Bunny, και ότι οι χορευτικές φιγούρες είναι ακατάλληλες για παιδιά.

#BadBunny and #LadyGaga dance together during the #SuperBowl Halftime Show. Gaga made a surprise appearance in the middle of Bad Bunny’s halftime set to sing “Die With A Smile.” (via NBC/NFL/Apple Music) pic.twitter.com/Jug01wl59i — Variety (@Variety) February 9, 2026

Sonó Tego Calderon, Don Omar, Héctor el Father & Daddy Yankee en el Show de Medio tiempo de Bad Bunny 🥹 las leyendas pic.twitter.com/5fooXmx3LT — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) February 9, 2026

LADY GAGA también presente en el show del #SuperBowl junto a Bad Bunny. pic.twitter.com/8pXJ4hddVD — emi (@eeemiliano) February 9, 2026

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το show αποτελεί προσβολή για τη χώρα, η οποία, όπως ανέφερε, καταγράφει καθημερινά νέα ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων επιδόσεων στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για υπερβολικά θετικές κριτικές, λέγοντας ότι «δεν κατανοούν την πραγματικότητα», και ζήτησε από την NFL να αλλάξει άμεσα τον κανόνα έναρξης.

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με το σύνθημά του: «MAKE AMERICA GREAT AGAIN!»