Δριμεία κριτική κατά της αμερικανικής πολιτικής άσκησε για ακόμη μία χρονιά η Κούβα, από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών, Μπρούνο Ροδρίγκες, κατήγγειλε τον ντε φάκτο πετρελαϊκό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, καθώς και τις ασφυκτικές πιέσεις της Ουάσιγκτον σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις προκειμένου να διακόψουν κάθε δεσμό με την Αβάνα.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Ροδρίγκες, το συνεχιζόμενο μπαράζ κυρώσεων προκαλεί δραματικές επιπτώσεις στα 9,4 εκατομμύρια των κατοίκων της χώρας, βαθαίνοντας την ήδη σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι περισσότερα από 7.000 εμπορευματοκιβώτια με είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, ιατρικός εξοπλισμός και φάρμακα, παραμένουν εγκλωβισμένα σε λιμάνια τρίτων χωρών, αδυνατώντας να φτάσουν στον προορισμό τους. Το κλίμα εκφοβισμού που έχει καλλιεργηθεί επιβεβαιώνεται και από πρόσφατο ρεπορτάζ των New York Times, το οποίο αποκαλύπτει ότι διεθνείς εταιρείες εγκαταλείπουν άρον άρον τις επενδύσεις και τις δραστηριότητές τους στο νησί υπό τον φόβο των αμερικανικών αντιποίνων.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις προθέσεις της αμερικανικής πλευράς, τονίζοντας: «Επίσης παραμένει η απειλή ότι θα χρησιμοποιηθεί στρατιωτική βία εναντίον της Κούβας». Μια τέτοια κίνηση, όπως υπογράμμισε, «αποτελεί παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου». Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η Αβάνα παραμένει πάντοτε έτοιμη και ανοιχτή στον διάλογο.

Από την πλευρά του, λίγο πριν από την ομιλία του Κουβανού ομολόγου του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου ανακοινώνει το τελευταίο διάστημα κυρώσεις κατά κύματα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνεννόησης. Χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα έλεγα ότι η Κούβα και εμείς θα κλείσουμε συμφωνία. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε τον στρατό. Θέλουμε να βοηθήσουμε».

Η επιστροφή του Ρεπουμπλικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο έχει πυροδοτήσει νέο κύκλο έντασης στις ούτως ή άλλως ταραγμένες, εδώ και δεκαετίες, αμερικανοκουβανικές σχέσεις. Ο 80χρονος μεγιστάνας υποστηρίζει σταθερά ότι η Κούβα, η οποία απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας, συνιστά «εξαιρετική απειλή» για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Άλλωστε, η Ουάσιγκτον δεν κρύβει την πάγια επιδίωξή της για αλλαγή καθεστώτος στον ιδεολογικό της αντίπαλο, με τον Τραμπ να έχει φτάσει στο παρελθόν στο σημείο να απειλεί ανοιχτά ακόμη και με ανάληψη του ελέγχου της νησιωτικής χώρας.