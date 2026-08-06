Ενώ η Ευρώπη δοκιμάζεται από καταστροφικές πυρκαγιές και ακραίους καύσωνες, στην άλλη πλευρά του πλανήτη το σκηνικό είναι εκ διαμέτρου αντίθετο. Ένα σφοδρό κύμα πολικού ψύχους από την Ανταρκτική χτύπησε τη Νέα Ζηλανδία, φέρνοντας πολικές θερμοκρασίες, παγετό, χαλαζοπτώσεις και σπάνιες χιονοπτώσεις που προκάλεσαν κύματα ενθουσιασμού, αλλά και σοβαρά προβλήματα στις υποδομές.

Το ψυχρό μέτωπο έκανε αισθητή την παρουσία του από την Τρίτη 4 Αυγούστου, με τη θερμοκρασία σε περιοχές του Νότιου Νησιού να πέφτει στους -9°C. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Metservice προειδοποίησε ότι ακολουθούν οι πιο κρύες νύχτες της χρονιάς.

Στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον, οι κάτοικοι είδαν χιόνι και χιονόνερο μέχρι το επίπεδο της θάλασσας για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια.

Η έκπληξη και ο ενθουσιασμός ήταν τέτοιος που εργαζόμενοι εγκατέλειψαν μαζικά τα γραφεία τους για να σταθούν κάτω από τις νιφάδες, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από βίντεο και εικόνες «χειμερινού παραμυθιού». Χαρακτηριστική ήταν η περιγραφή κατοίκου που ανέφερε πως όλα τα παράθυρα των απέναντι κτιρίων ήταν γεμάτα από ανθρώπους που παρακολουθούσαν εκστασιασμένοι το σπάνιο φαινόμενο.

Just a sprinkle of snow in Wellington today, and here’s a view from the Terrace Cafe at Newlands! #Snow pic.twitter.com/orrZFd2mQB — Baiemaan (@Sensitive_goose) August 4, 2026

Snow in Wellington New Zealand! First time since 2011. pic.twitter.com/o2Yc1B6YQC — Jerry K (@jerryin3d) August 4, 2026

Παράλληλα, στο Ντούνεντιν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νότιου Νησιού, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια έκλεισαν λόγω της πυκνής χιονόπτωσης, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους να το διασκεδάσουν. Πολλοί βγήκαν στους δρόμους κάνοντας snowboard, ενώ ένας τολμηρός σκιέρ καταγράφηκε σε βίντεο να κατεβαίνει την Baldwin Street, η οποία κατέχει το ρεκόρ Guinness ως ο πιο απότομος δρόμος στον κόσμο.

Στα λευκά ντύθηκε ακόμα και η παραλία New Brighton στο Κράιστσερτς, όπου μάλιστα ένα αεροσκάφος αναγκάστηκε να ακυρώσει την προσγείωσή του λόγω της κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία, ωστόσο, έφερε και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, με την αστυνομία να επεμβαίνει σε δεκάδες ατυχήματα λόγω του παγετού και να απευθύνει έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων.

Την ίδια στιγμή, ο διαχειριστής του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου Transpower ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, προειδοποιώντας για πιθανό έλλειμμα επάρκειας τις επόμενες ημέρες.