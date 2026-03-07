Εκτεταμένες ζημιές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρο το Ιράν καταγράφονται σε δορυφορικές φωτογραφίες.

Ειδικότερα, στις φωτογραφίες καταγράφονται καταστροφές σε πολλά κτήρια στο στρατιωτικό συγκρότημα Παρτσίν, περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης.

Εκτεταμένες ζημιές σε κτήρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Την ίδια στιγμή, εκτεταμένες ζημιές εντοπίζονται και στη Ναυτική Βάση Μπαρούχ, στη νοτιοδυτική επαρχία Μπουσέρ, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων που η εταιρεία δορυφορικών καταγραφών Vantor ταυτοποιεί ως μονάδα drones. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα της στρατιωτικής επιχείρησης την αποδυνάμωση των ναυτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Οι εικόνες της Vantor δείχνουν επίσης τουλάχιστον πέντε καμένα αεροσκάφη στη βάση της Σιράζ: ένα Ilyushin Il-76, δύο μεταγωγικά C-130 και δύο μαχητικά-βομβαρδιστικά Su-22.

Δείτε φωτογραφίες