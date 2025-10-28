Εξαιρετικά δύσκολη νύχτα πέρασε η Τουρκία μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ, που έπληξε την περιοχή του Μπελικεσίρ.

Η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις 22:48 το βράδυ της Δευτέρας έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Προύσα, το Τεκίρνταγκ, το Μπαλικεσίρ, το Κοτζαέλι και άλλες πόλεις της Τουρκίας.

Επίσης, έγινε έντονα αισθητή στη Σάμο, τη Μυτιλήνη και σε άλλα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Βίντεο που προέρχονται από την Τουρκία και συγκεκριμένα την πόλη που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, δείχνουν τουλάχιστον 3 κτίρια να έχουν καταρρεύσει.

Ο δήμαρχος της πόλης Σιντιργκί, ανακοίνωσε ότι κτήρια κατέρρευσαν λόγω του σεισμού, αλλά ευτυχώς δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.

🚨BREAKING: Some buildings collapsed and electricity was cut off in the earthquake that occurred in Sındırgı district of Balıkesir, Turkey. pic.twitter.com/0a1VoJE8ka — World Source News (@Worldsource24) October 27, 2025

Δεκάδες μετασεισμοί

Έκτοτε καταγράφονται δεκάδες μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο μέχρι στιγμής να είναι στα 4,2 Ρίχτερ. Αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό, δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους.

Η τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών – AFAD ανακοίνωσε ότι μετά τον σεισμό μεγέθους 6,1 Ρίχτερ, ακολούθησε ένας άλλος σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ.

Ένας τρίτος σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε λίγο αργότερα. Δείτε βίντεο από την στιγμή του σεισμού: 6.1-magnitude QUAKE shakes Turkey’s Sindirgi in Balikesir province Tremors felt in Istanbul, Izmir, and Bursa#earthquake #Turkey pic.twitter.com/DgDhVJ2vos — ℂ𝕙𝕖 𝔾𝕦𝕖𝕧𝕒𝕣𝕒 ★ (@cheguwera) October 28, 2025 Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Υγείας, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πτώσεις, λόγω του πανικού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για κατάρρευση κτηρίων και ζημιές στο Σιντίργκι.

Τα κτήρια που κατέρρευσαν στον σεισμό είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και είχαν σφραγιστεί μετά τον πρώτο σεισμό της 10ης Αυγούστου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι δεν καταγράφηκαν απώλειες ζωών και ότι έχουν καταρρεύσει τρία κτήρια και ένα κατάστημα, τα οποία είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό. Ανέφερε επίσης ότι τα συνεργεία του υπουργείου πραγματοποιούν επιτόπιες αυτοψίες για να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα.

