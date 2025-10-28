Εξαιρετικά δύσκολη νύχτα πέρασε η Τουρκία μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ, που έπληξε την περιοχή του Μπελικεσίρ.
Η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις 22:48 το βράδυ της Δευτέρας έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Προύσα, το Τεκίρνταγκ, το Μπαλικεσίρ, το Κοτζαέλι και άλλες πόλεις της Τουρκίας.
Επίσης, έγινε έντονα αισθητή στη Σάμο, τη Μυτιλήνη και σε άλλα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Βίντεο που προέρχονται από την Τουρκία και συγκεκριμένα την πόλη που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, δείχνουν τουλάχιστον 3 κτίρια να έχουν καταρρεύσει.
Ο δήμαρχος της πόλης Σιντιργκί, ανακοίνωσε ότι κτήρια κατέρρευσαν λόγω του σεισμού, αλλά ευτυχώς δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές.
🚨BREAKING: Some buildings collapsed and electricity was cut off in the earthquake that occurred in Sındırgı district of Balıkesir, Turkey. pic.twitter.com/0a1VoJE8ka
— World Source News (@Worldsource24) October 27, 2025
Δεκάδες μετασεισμοί
Έκτοτε καταγράφονται δεκάδες μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο μέχρι στιγμής να είναι στα 4,2 Ρίχτερ. Αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό, δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους.
Ένας τρίτος σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε λίγο αργότερα.
Δείτε βίντεο από την στιγμή του σεισμού:
6.1-magnitude QUAKE shakes Turkey’s Sindirgi in Balikesir province Tremors felt in Istanbul, Izmir, and Bursa#earthquake #Turkey pic.twitter.com/DgDhVJ2vos
— ℂ𝕙𝕖 𝔾𝕦𝕖𝕧𝕒𝕣𝕒 ★ (@cheguwera) October 28, 2025
Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Υγείας, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από πτώσεις, λόγω του πανικού.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για κατάρρευση κτηρίων και ζημιές στο Σιντίργκι.
Τα κτήρια που κατέρρευσαν στον σεισμό είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και είχαν σφραγιστεί μετά τον πρώτο σεισμό της 10ης Αυγούστου.
Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι δεν καταγράφηκαν απώλειες ζωών και ότι έχουν καταρρεύσει τρία κτήρια και ένα κατάστημα, τα οποία είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό. Ανέφερε επίσης ότι τα συνεργεία του υπουργείου πραγματοποιούν επιτόπιες αυτοψίες για να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα.
Ο έπαρχος του Σιντίργκι, Ντογουκάν Κογιουντζού, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστροφές σε μερικά σημεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει απώλειες ζωών, συνεχίζουμε τις έρευνες. Δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική είδηση από τα χωριά. Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται».
Ο σεισμολόγος Σενέρ Ουσομέζσοϊ, μιλώντας στο CNN Turk υποστήριξε ότι ο σεισμός είναι συνέχεια εκείνου του σεισμού, λίγο πιο νοτιοανατολικά. «Ένα ρήγμα 15 χλμ. είχε σπάσει με επέκταση προς τα νότια» είπε, προσθέτοντας ότι «ένα τμήμα επιφάνειας μήκους περίπου 100 χλμ. έχει ραγίσει». Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν πρόκειται για μετασεισμό, αλλά για σεισμό που προκλήθηκε από τη δόνηση της 10ης Αυγούστου, καθώς όπως είπε «οι μετασεισμοί επεκτείνονται συνεχώς προς τα νότια προς ένα νέο ρήγμα».
Δήλωση για τον σεισμό έκανε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που έπληξε την περιοχή Sındırgı του Balıkesir και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες. Οι αρμόδιες μονάδες μας, ιδίως η AFAD, διεξάγουν σχολαστικές έρευνες και ελέγχους στο πεδίο. Παρακολουθούμε επίσης στενά την κατάσταση».
Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δείχνουν κτήρια να έχουν υποστεί ζημιές αλλά και κόσμο να βγαίνει στους δρόμους:
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός σημειώθηκε στην επαρχία του Μπαλίκεσιρ.
Όπως αναφέρει η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 6 χιλιόμετρα.
SON DAKİKA | Balıkesir merkezli depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. (AFAD)
• Deprem Marmara ve Ege’de hissedildi. pic.twitter.com/cHn8OXGGAB
— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) October 27, 2025
Ε. Λέκκας στη «Ζούγκλα»: «Δεν επηρεάζει την Ελλάδα και δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Ανατολίας»
Όπως είπε στην «Ζούγκλα» ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, ο σεισμός που συνέβη στα νοτιοδυτικά της Προύσας ήταν επιφανειακός, με εστιακό βάθος περίπου 6 χιλιομέτρων. Ο σημερινός σεισμός έχει το ίδιο επίκεντρο με τον σεισμό των 6 Ρίχτερ που είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου.
Η σεισμική δόνηση προέρχεται από το ίδιο σύμπλεγμα ρηγμάτων, ενώ δεν είναι στο ρήγμα της Ανατολίας, εξηγεί ακόμα ο καθηγητής.
Ο κ. Λέκκας υπογραμμίζει ότι ο συγκεκριμένος σεισμός δείχνει ότι υπάρχει αυξημένη σεισμικότητα στην Τουρκία. Για την Ελλάδα, ωστόσο, είπε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας.
Δείτε LIVE εικόνα:
📍 Çanakkale#Canlı: Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi https://t.co/tM5it2iTkp
— AA Canlı (@AACanli) October 27, 2025
Δείτε πως κατέγραψε τον σεισμό στην Τουρκία ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, που βρίσκεται εγκατεστημένος στην Μυτιλήνη:
Δείτε πως κατέγραψε τον σεισμό στην Τουρκία ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών, που βρίσκεται εγκατεστημένος στο Λουτράκι:
Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: DHA