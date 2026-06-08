Συναγερμός έχει σημάνει στις Φιλιππίνες και σε ολόκληρη την περιοχή του Ειρηνικού, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (8 Ιουνίου) ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας, στην περιοχή Μιντανάο.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ), ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα σφοδρός, ενώ το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) εντόπισε το επίκεντρο 24,7 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της περιοχής Μπουρίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα. Από την πλευρά της, η εγχώρια σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (Phivolcs) κατέγραψε τη δόνηση στα 7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων κοντά στο Σαρανγκάνι.

Πληροφορίες για νεκρούς, καταρρεύσεις κτηρίων και εγκλωβισμένους στα ερείπια

Οι αρχές πολιτικής προστασίας των Φιλιππίνων βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση και, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, εξετάζουν με προσοχή τις πρώτες αναφορές που κάνουν λόγο για τουλάχιστον οχτώ νεκρούς.

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Στην πόλη Αλαμπέλ, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Μπέντζι Άντσετα, δήλωσε ότι η δόνηση σημειώθηκε την ώρα της πρωινής τελετής έπαρσης της σημαίας. «Αυτός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχουμε βιώσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στο αστυνομικό μέγαρο προκλήθηκαν ρωγμές, ενώ πολλοί κάτοικοι έχασαν τις αισθήσεις τους από τον πανικό.

Ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός που έγινε αισθητός μέχρι τη βόρεια Ινδονησία, με τους κατοίκους της πόλης Μανάντο να περιγράφουν μια εξαιρετικά έντονη και τρομακτική δόνηση.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι η περιοχή ενδέχεται να αντιμετωπίσει συνεχιζόμενη μετασεισμική δραστηριότητα, με αρκετούς δυνατούς μετασεισμούς να καταγράφονται ήδη, της τάξεως των 5 Ρίχτερ και κάτω, με διαρκώς φθείνουσα πορεία έντασης, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες πολιτικής προστασίας.

Buildings collapse in Mindanao as a powerful 7.8 magnitude earthquake rocks the Philippines pic.twitter.com/bEZWRLHlfs — Christion Maronite (@eye_the49565) June 8, 2026

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι

Μετά τον ισχυρό σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι, σύμφωνα με το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι.

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχει πιθανή απειλή για τσουνάμι σε περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη σεισμική δραστηριότητα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Ήδη, τα πρώτα θαλάσσια κύματα ύψους περίπου 90 εκατοστών έπληξαν ορισμένες ακτές της χώρας.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φέρντιναντ Μάρκος, απηύθυνε κατεπείγουσα έκκληση προς τους πολίτες των παραθαλάσσιων περιοχών να εγκαταλείψουν αμέσως τις εστίες τους και να μετακινηθούν προς ασφαλέστερα, προστατευμένα σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Δείτε βίντεο από τις καταστροφές στην παράκτια ζώνη:

Παράλληλα, σε κατάσταση επιφυλακής έχουν τεθεί και οι γειτονικές χώρες, με τη Γεωφυσική Υπηρεσία της Ινδονησίας αλλά και τις αρχές της Ιαπωνίας να εκδίδουν αντίστοιχες προειδοποιήσεις για τις δικές τους ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η μετασεισμική δραστηριότητα αναμένεται έντονη και συνεχιζόμενη τα επόμενα 24ωρα, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι αλλά σε απόλυτη επαγρύπνηση.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο οι Φιλιππίνες όσο και η Ινδονησία βρίσκονται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού. Πρόκειται για την πιο γεωλογικά ενεργή ζώνη του πλανήτη, η οποία εκτείνεται περιμετρικά του ωκεανού και ευθύνεται για τη συντριπτική πλειονότητα των ισχυρών σεισμών και των ηφαιστειακών εκρήξεων παγκοσμίως.

(Με πληροφορίες από: ΑΠΕ / Reuters)