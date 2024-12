Σφοδρούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε το Ισραήλ τη νύχτα της Κυριακής, στην περιοχή της Ταρτούς στη Συρία, σε περιοχή με ρωσικές στρατιωτικές βάσεις.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, στόχος των βομβαρδισμών ήταν στρατιωτικές μονάδες, στις οποίες προκλήθηκαν μεγάλες εκρήξεις.

Another wave of Israeli strikes reported across Syria this evening https://t.co/JCPC7xxHDO pic.twitter.com/WvW3N09rkV

— Guy Elster (@guyelster) December 15, 2024