Ένα εκτεταμένο μπαράζ επιθέσεων με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξε τη ρωσική επικράτεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, σημαίνοντας συναγερμό στην πρωτεύουσα και αφήνοντας πίσω θύματα σε πόλη της δυτικής Ρωσίας.

Στο στόχαστρο των ουκρανικών δυνάμεων βρέθηκε ένα μεγάλο κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας στην πόλη Κατόφσκ. Η επιδρομή των drones είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον επτά άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 24, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Ο περιφερειάρχης, Γεβγκένι Περβίσοφ, επιβεβαίωσε τον απολογισμό της επίθεσης μέσα από τον λογαριασμό του στο Telegram, κατονομάζοντας τον ρωσικό κολοσσό e-commerce που επλήγη: «Επτά εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας σκοτώθηκαν όταν εχθρικά drones έπληξαν κέντρο εφοδιαστικής της Wildberries».

Σμήνος 370 drones προς τη Μόσχα

Την ίδια ώρα, η ευρύτερη περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας βρέθηκε αντιμέτωπη με μία πρωτοφανή σε κλίμακα εναέρια απειλή. Συνολικά, περισσότερα από 370 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν μέσα στη νύχτα με κατεύθυνση τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν, η ρωσική αεράμυνα λειτούργησε αποτελεσματικά, καταρρίπτοντας τον κύριο όγκο της επίθεσης. Σε ενημέρωσή του μέσω Telegram, ο δήμαρχος περιέγραψε την κατάσταση αναφέροντας:

«Από τις 20:30, περισσότερα από 370 drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα ενώ βρίσκονταν ακόμα μακριά. Εξήντα τέσσερα εχθρικά drones καταστράφηκαν ενώ πλησίαζαν την ίδια τη Μόσχα».