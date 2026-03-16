Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πολεμική σύγκρουση σε πολλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή, που συνεχίζεται για 17η ημέρα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ασκεί πιέσεις στους συμμάχους προκειμένου να στείλουν πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, συνεχίζει τις επιθέσεις τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν ένα συγκρότημα που ανήκε στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, και χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη δυνατοτήτων δορυφορικής επίθεσης στο διάστημα.

«Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας με βάση ακριβείς πληροφορίες των IDF, διέλυσε ένα συγκρότημα που σχετίζεται με το διάστημα και ανήκε στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη δυνατοτήτων επίθεσης εναντίον δορυφόρων, αποτελώντας απειλή για τους δορυφόρους του Ισραήλ και για τα διαστημικά περιουσιακά στοιχεία άλλων χωρών σε όλο τον κόσμο.

Το συγκρότημα χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη στρατιωτικών διαστημικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του δορυφόρου “Chamran-1”, ο οποίος κατασκευάστηκε από τις βιομηχανίες ηλεκτρονικών του Ιρανικού Υπουργείου Άμυνας και εκτοξεύτηκε στο διάστημα τον Σεπτέμβριο του 2024 από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

Η διάλυση του συγκροτήματος προστίθεται στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, εναντίον ενός άλλου ερευνητικού κέντρου που σχετίζεται με το διάστημα και ανήκει στον Ιρανικό Οργανισμό Διαστήματος στην Τεχεράνη.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει ότι έχει ξεκινήσει «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προωθούνται περισσότερες δυνάμεις βαθύτερα στην περιοχή ως μέρος μιας διευρυμένης ζώνης ασφαλείας.

במסגרת מאמץ משימת ההגנה הקדמית: כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון כוחות אוגדה 91 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת ליעדי מפתח בדרום לבנון להרחבת מרחב ההגנה הקדמי. פעולה זו היא חלק מהמאמץ לביסוס ההגנה הקדמית, ובה השמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים… pic.twitter.com/07Gzzh1H3r — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 16, 2026

Στην πρόσφατη ανάρτησή του στο X, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο στόχος της επιχείρησης – που ξεκίνησε «τις τελευταίες ημέρες» – είναι η καταστροφή των υποδομών της Χεζμπολάχ, η «εξάλειψη των απειλών» και η δημιουργία «επιπλέον επιπέδου ασφαλείας» για τους Ισραηλινούς κατοίκους που ζουν κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

⭕️ IDF troops have begun limited and targeted ground operations against key Hezbollah strongholds in southern Lebanon, aimed at enhancing the forward defense area. This activity is part of broader defensive efforts to establish and strengthen a forward defensive posture, which… — Israel Defense Forces (@IDF) March 16, 2026

Δείτε live εικόνα από Ισραήλ, Λίβανο, Συρία: