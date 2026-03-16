Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πολεμική σύγκρουση σε πολλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή, που συνεχίζεται για 17η ημέρα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ασκεί πιέσεις στους συμμάχους προκειμένου να στείλουν πλοία στα Στενά του Ορμούζ.
Το Ισραήλ, από την πλευρά του, συνεχίζει τις επιθέσεις τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο.
Οι IDF ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν ένα συγκρότημα που ανήκε στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, και χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη δυνατοτήτων δορυφορικής επίθεσης στο διάστημα.
«Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ενεργώντας με βάση ακριβείς πληροφορίες των IDF, διέλυσε ένα συγκρότημα που σχετίζεται με το διάστημα και ανήκε στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς και χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη δυνατοτήτων επίθεσης εναντίον δορυφόρων, αποτελώντας απειλή για τους δορυφόρους του Ισραήλ και για τα διαστημικά περιουσιακά στοιχεία άλλων χωρών σε όλο τον κόσμο.
Το συγκρότημα χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη στρατιωτικών διαστημικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του δορυφόρου “Chamran-1”, ο οποίος κατασκευάστηκε από τις βιομηχανίες ηλεκτρονικών του Ιρανικού Υπουργείου Άμυνας και εκτοξεύτηκε στο διάστημα τον Σεπτέμβριο του 2024 από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».
Η διάλυση του συγκροτήματος προστίθεται στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, εναντίον ενός άλλου ερευνητικού κέντρου που σχετίζεται με το διάστημα και ανήκει στον Ιρανικό Οργανισμό Διαστήματος στην Τεχεράνη.
Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει ότι έχει ξεκινήσει «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προωθούνται περισσότερες δυνάμεις βαθύτερα στην περιοχή ως μέρος μιας διευρυμένης ζώνης ασφαλείας.
במסגרת מאמץ משימת ההגנה הקדמית: כוחות אוגדה 91 החלו בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון
כוחות אוגדה 91 החלו בימים האחרונים בפעילות קרקעית ממוקדת ליעדי מפתח בדרום לבנון להרחבת מרחב ההגנה הקדמי.
פעולה זו היא חלק מהמאמץ לביסוס ההגנה הקדמית, ובה השמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים… pic.twitter.com/07Gzzh1H3r
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 16, 2026
Στην πρόσφατη ανάρτησή του στο X, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο στόχος της επιχείρησης – που ξεκίνησε «τις τελευταίες ημέρες» – είναι η καταστροφή των υποδομών της Χεζμπολάχ, η «εξάλειψη των απειλών» και η δημιουργία «επιπλέον επιπέδου ασφαλείας» για τους Ισραηλινούς κατοίκους που ζουν κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.
⭕️ IDF troops have begun limited and targeted ground operations against key Hezbollah strongholds in southern Lebanon, aimed at enhancing the forward defense area.
This activity is part of broader defensive efforts to establish and strengthen a forward defensive posture, which…
— Israel Defense Forces (@IDF) March 16, 2026
Τουλάχιστον τέσσερις Ιρακινοί μαχητές σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας
Η Νότια Αφρική απορρίπτει τις πιέσεις των ΗΠΑ για διακοπή σχέσεων με το Ιράν
Ο γενικός διευθυντής διεθνών σχέσεων της Νότιας Αφρικής, Ζέιν Ντάνγκορ, δήλωσε ότι η χώρα δεν έχει κανέναν λόγο να διακόψει τις σχέσεις της με το Ιράν, παρά τις δηλώσεις του νέου Αμερικανού πρέσβη ότι η συνεργασία με την Τεχεράνη αποτελεί εμπόδιο για τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον.
Ισπανία: Η Μαδρίτη αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής της σε στρατιωτική αποστολή στο Στενό του Ορμούζ - Ποιες άλλες χώρες έχουν αρνηθεί
Η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική αποστολή στο Στενό του Ορμούζ, επειδή κρίνει παράνομο τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσαν σήμερα οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Ισπανίας.
Η αριστερή κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει κατακρίνει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν και έχει απαγορεύσει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν κοινά λειτουργούμενες βάσεις στη νότια Ισπανία.
Η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες απέρριψε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη για την ασφάλεια του Στενού καθώς και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για ένα «πολύ κακό μέλλον» για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν συμμετάσχουν σε αυτή τη στρατιωτική αποστολή.
«Η Ισπανία δεν θα δεχτεί ποτέ πρόχειρες λύσεις, επειδή ο στόχος πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου, και μάλιστα τώρα», τόνισε η Ρόμπλες.
Η κατάσταση στο Στενό προκαλεί σοβαρή ανησυχία στους Ευρωπαίους, αλλά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί ανεξάρτητα από οικονομικές παραμέτρους, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.
«Δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα που θα προσέθετε ακόμη μεγαλύτερη ένταση ή θα προκαλούσε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης», δήλωσε σε Ισπανός ΥΠΕΞ σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.
Ήδη, κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, έχουν επίσης ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Στενό, ενώ άλλα, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, δεν έχουν ακόμη λάβει απόφαση.
Την ίδια στιγμή και άλλες χώρες έχουν αρνηθεί να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Όπως αναφέρει ο Guardian, η Ιταλία είναι η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα (μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Ελλάδα) που αντέδρασε με προσοχή στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσουν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ο Τραμπ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα
Ο Τραμπ μόλις δημοσίευσε στο Truth Social ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου αργότερα τη Δευτέρα:
Δεν γνωρίζουμε την ακριβή ώρα ή την τοποθεσία της συνέντευξης Τύπου, αλλά η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Τραμπ Κένεντι έχει προγραμματιστεί για τις 11:45 π.μ. (15:45 GMT) (περίπου 18:00 ώρα Ελλάδος).
Ιρανική επίθεση με πύραυλο κοντά στην Ιερουσαλήμ
Αρκετά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Channel 13, αναφέρουν ότι ιρανικοί πύραυλοι ή θραύσματα έχουν επηρεάσει την περιοχή Μπετ Σεμές κοντά στην Ιερουσαλήμ.
Η έκταση των ζημιών παραμένει ασαφής, ενώ δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα.
Πετρελαιοφόρο με σημαία Πακιστάν διέπλευσε από τα στενά του Ορμούζ χωρίς να απενεργοποιήσει το σύστημα εντοπισμού του
Πετρελαιοφόρο με σημαία Πακιστάν διέπλευσε χθες, Κυριακή, το στενό του Ορμούζ διατηρώντας σε λειτουργία το σύστημα εντοπισμού, σύμφωνα με τα δεδομένα του ιστότοπου MarineTrafiic, για το οποίο αυτό «δείχνει πως ορισμένες μεταφορές επωφελούνται ίσως από ένα ασφαλισμένο πέρασμα έπειτα από διαπραγματεύσεις» με το Ιράν.
Το μήκους 237 μέτρων πλοίο, που μετέφερε αργό πετρέλαιο, «εισήλθε στην ιρανική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στις 11:33 UTC (14:33 ώρα Ελλάδας) της 15ης Μαρτίου και διέπλευσε το στενό του Χορμούζ στις 14:43 UTC», ανέφερε το MarineTrafiic σήμερα στο X.
«Η διέλευση αυτή πραγματοποιείται έπειτα από αρκετές εβδομάδες πολύ μειωμένης κυκλοφορίας σε αυτόν τον στρατηγικό υδάτινο δίαυλο», προσθέτει ο ιστότοπος.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Bloomberg, στις 28 Φεβρουαρίου το πλοίο ήταν ακόμη αγκυροβολημένο στο νησί Ντας
Λευκός Οίκος: Η συνάντηση Τραμπ - Σι δεν ακυρώνεται, αλλά πιθανόν να αναβληθεί
Η προγραμματισμένη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ δεν φαίνεται να κινδυνεύει, ωστόσο ενδέχεται να μετατεθεί χρονικά, σύμφωνα με δηλώσεις του Λευκού Οίκου. Η εκπρόσωπος Καρολάιν Λίβιτ ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει πλήρως επικεντρωμένος στον πόλεμο στο Ιράν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του χρονοδιαγράμματος.
Ισραήλ: Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την τελευταία ιρανική πυραυλική ομοβροντία - Γιατροί σαρώνουν τα σημεία πρόσκρουσης
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στην τελευταία ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, την πέμπτη από τα μεσάνυχτα.
Η Magen David Adom αναφέρει ότι οι γιατροί της σαρώνουν τις περιοχές όπου αναφέρθηκαν οι επιπτώσεις. Δεν είναι άμεσα σαφές εάν οι αναφορές αναφέρονται σε άμεσες επιπτώσεις πυραύλων, σε εκρήξεις από κεφαλή βόμβας διασποράς ή σε θραύσματα που έπεσαν μετά από αναχαιτίσεις.
Σειρήνες είχαν ηχήσει στην περιοχή της Ιερουσαλήμ και σε τμήματα του νότου εν μέσω της επίθεσης.
Ήχησαν σειρήνες προειδοποίησης στο Μπαχρέιν
Σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Μπαχρέιν, σύμφνωνα με το υπουργείο Εσωτερικών το οποίο προέτρεψε τους πολίτες να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος.
Ισραήλ: Τρεις ακόμα εβδομάδες πολέμου με το Ιράν
Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπάρχουν λεπτομερή επιχειρησιακά σχέδια για τον πόλεμο με το Ιράν για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, μαζί με πρόσθετα σχέδια που επεκτείνονται περαιτέρω.
«Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι αυτό το καθεστώς είναι όσο το δυνατόν πιο αδύναμο και ότι θα υποβαθμίσουμε όλες τις δυνατότητές του, όλα τα μέρη και όλες τις πτέρυγες του συστήματος ασφαλείας του», δήλωσε ο Ναντάβ Σοσάνι.
Ο στρατός έχει δηλώσει ότι εξακολουθεί να έχει χιλιάδες στόχους να χτυπήσει εντός του Ιράν.
Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα» προς στόχευση στο Ιράν.
Εκρήξεις στη Ντόχα - Αναχαιτίστηκε πύραυλος
Εκρήξεις ακούστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (16/3) στη Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέδωσαν ξένα πρακτορεία.
Το υπουργείο Άμυνας της χώρας του Κόλπου ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι αναχαίτισε πυραυλική επίθεση.
«Το Κατάρ ανακοινώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις του αναχαίτισαν μια πυραυλική επίθεση που στόχευε το κράτος του Κατάρ», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, καθώς η Τεχεράνη πιέζει για μια εκστρατεία αντιποίνων εναντίον των χωρών του Κόλπου.
ΥΠΕΞ Κατάρ: Η εύρεση διπλωματικής διεξόδου με το Ιράν εφικτή μόνο αν σταματήσουν οι επιθέσεις
Οι συνομιλίες με το Ιράν για την έρευση μιας διπλωματικής λύσης στην κρίση είναι εφικτές μόνο εάν το Ιράν σταματήσει τις επιθέσεις του διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι.
«Αν σταματήσουν τις επιθέσεις, τότε μπορούμε να βρούμε διέξοδο μέσω της διπλωματίας. Αλλά όσο οι χώρες μας δέχονται επιθέσεις, δεν είναι η στιγμή να συγκροτούμε επιτροπές», ανέφερε ο εκπρόσωπος του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ αλ-Ανσάρι.
«Είναι η στιγμή να τηρήσουμε μια πολύ ξεκάθαρη στάση, προστατεύοντας τις χώρες μας, και να σταματήσουν εκείνοι να μας επιτίθενται αμέσως», πρόσθεσε.
Η επιτροπή στην οποία αναφέρθηκε ο αλ-Ανσάρι είχε προταθεί το Σαββατοκύριακο από τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, για να διερευνήσει επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές στα κράτη του Κόλπου, τις οποίες το Ιράν έχει αρνηθεί ότι στοχοποίησε. Ο αλ-Ανσάρι διαψεύδει κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό.
Από τότε που άρχισε ο πόλεμος, «οι απειλές και οι επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους δεν έχουν σταματήσει», δήλωσε, σημειώνοντας ότι πύραυλος που αναχαιτίστηκε το Σάββατο κατευθυνόταν προς κατοικημένη γειτονιά στη Ντόχα.
Η απόφαση να εκδοθούν τότε εντολές εκκένωσης οφειλόταν εν μέρει σε προειδοποιήσεις στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι «συγκεκριμένες εταιρείες και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές» θα δέχονταν επίθεση σε κατοικημένες και εμπορικές ζώνες, πρόσθεσε.
Αμερικανικές εταιρείες όπως η Google, η American Express και η Microsoft βρίσκονταν στις ζώνες εκκένωσης.