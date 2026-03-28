Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/3) σε αρκετές πόλεις και χωριά του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χεζμπολάχ γνωστοποίησαν νωρίτερα ότι συνεχίζουν να στοχοποιούν, ο ένας τις δυνάμεις του άλλου.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε «σειρά πληγμάτων» τα ξημερώματα στην πόλη Ματζντάλ Σελμ και «διαδοχικά πλήγματα» στις πόλεις Κάφρα, Χανίγιε, Τουλίν και Αντλούν.

Πρόσθεσε επίσης ότι αρκετά ισραηλινά πλήγματα στόχευσαν επίσης την πόλη Ναμπατίγια, πλήττοντας «κατοικίες, εμπορικά κτήρια και πρατήριο καυσίμων».

Την ίδια στιγμή σταματήσαμε απόπειρα των εχθρικών δυνάμεων να προωθηθούν προς την περιοχή του Λιτάνι».

IDF: «Σκοτώσαμε δύο κορυφαία μέλη της μονάδας επικοινωνιών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου ότι «αυτή τη στιγμή, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) συνεχίζουν να πλήττουν τρομοκρατικές υποδομές της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο».

Παράλληλα, ανέφερε ότι έπληξε δεκάδες θέσεις της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ υποστήριξε ότι σκότωσε δύο ανώτερα μέλη της μονάδας επικοινωνιών της οργάνωσης, τον Ayyoub Hussein Yaacoub και τον Yasser Mohammad Mubarak, σε πλήγμα στη Βηρυτό την Παρασκευή (27/3).

במהלך הלילה הותקפו עשרות תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה: צה”ל חיסל בביירות שני מחבלי בכירים ביחידת הקשר של הארגון גם ברגעים אלו צה”ל תוקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון צה”ל תקף אתמול, בביירות וחיסל את איוב חסין יעקוב, בכיר ביחידת הקשר של ארגון הטרור חיזבאללה. בעברו… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 28, 2026

«Η επιδρομή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου σκότωσε τον Ayyoub Hussein Yaacoub και τον Yasser Mohammad Mubarak, και τους δύο ανώτερα μέλη της μονάδας, η οποία, σύμφωνα με τον στρατό, είναι υπεύθυνη για τη «διατήρηση της συνέχειας της επικοινωνίας» εντός της Χεζμπολάχ και την επίβλεψη «της ανάπτυξης, συντήρησης και χρήσης συστημάτων επικοινωνιών που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική ομάδα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του IDF.

Ο στρατός αναφέρει ότι ο Yaacoub είχε προηγουμένως υπηρετήσει σε ανώτερο ρόλο στη μονάδα πυραύλων της Χεζμπολάχ και βρισκόταν πίσω από πολλές επιθέσεις στο Ισραήλ, ενώ ο Mubarak κατείχε ταυτόχρονα θέση στη μονάδα πυραύλων παράλληλα με τον ρόλο του στη μονάδα επικοινωνιών.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι IDF πραγματοποίησαν πλήγματα σε δεκάδες στόχους από αέρος και θαλάσσης σε πολλαπλές περιοχές του νότιου Λιβάνου, υποστηρίζοντας τις χερσαίες δυνάμεις και στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας αποδυνάμωσης των δυνατοτήτων της Χεζμπολάχ στην περιοχή», ανέφερε επίσης η ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού.

Εντοπίστηκαν βαρέα όπλα σε σχολείο του νότιου Λιβάνου

Εν τω μεταξύ, μέσα σε ένα σχολείο στην περιοχή Αλ-Κιγιάμ του νότιου Λιβάνου, στρατιώτες του IDF εντόπισαν την Παρασκευή (27/3) αντιαρματικές ρουκέτες, οβίδες όλμου, χειροβομβίδες, εκτοξευτές, ελαφρά πυροβόλα όπλα, εκρηκτικά και άλλα.

Όλα αυτά βρέθηκαν δίπλα σε σήματα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

🎥WATCH: HEZBOLLAH WEAPONS FOUND IN A SCHOOL — Israel Defense Forces (@IDF) March 27, 2026

Τα πλήγματα της Χεζμπολάχ

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε σε σειρά ανακοινώσεων ότι στόχευσε συγκεντρώσεις ισραηλινών δυνάμεων στη Ντέμπελ, μια κατά πλειονότητα χριστιανική συνοριακή πόλη με λίγους κατοίκους που παραμένουν παρά τον πόλεμο.

Η οργάνωση ανέφερε ότι έπληξε ένα άρμα μάχης Merkava «με επιθετικό drone» στη Ντέμπελ. Επίσης, δήλωσε ότι «έπειτα από παρακολούθηση ισραηλινής δύναμης που βρισκόταν σε οικία στη Ντέμπελ, οι μαχητές της την στόχευσαν με επιθετικό drone».

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ακόμη ότι έπληξε το αρχηγείο της Βόρειας Διοίκησης του ισραηλινού στρατού, βόρεια της πόλης Σαφέντ στο βόρειο Ισραήλ, με καταιγισμό ρουκετών.